"Museu nas suas mãos" é destaca na FLIM - Divulgação/IPHAR

"Museu nas suas mãos" é destaca na FLIM Divulgação/IPHAR

Publicado 12/10/2026 21:21

O Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica de Angra dos Reis (IPHAR) levou uma experiência interativa e inclusiva à Feira de Literatura de Mambucaba (FLIM), nesse final de semana ( 10). Durante todo o dia, a equipe apresentou a exposição tátil “Museu nas Suas Mãos”, uma iniciativa que aproximou o público da cultura tradicional e da história de maneira lúdica e participativa.

A atividade convidou crianças, jovens e adultos a participar de um desafio sensorial: de olhos vendados, os visitantes precisavam tocar nos objetos apresentados e tentar descobrir o que tinham nas mãos. A proposta transformou o contato com o acervo em uma brincadeira educativa, despertando a curiosidade e estimulando a percepção por meio do tato.

A iniciativa foi apresentada em uma edição da FLIM dedicada às pessoas com necessidades especiais, tema que reforçou a importância da inclusão e da ampliação do acesso à cultura. Nesse contexto, a exposição do IPHAR ofereceu ao público uma maneira diferente de interagir com objetos e refletir sobre outras formas de conhecer o patrimônio histórico da sua cidade.

A experiência também destacou a possibilidade de tornar os espaços culturais mais acessíveis, valorizando diferentes sentidos no processo de aprendizagem. Ao retirar temporariamente a visão dos participantes, a dinâmica estimulou a atenção às formas, texturas e características dos objetos, além de incentivar a troca de impressões entre os visitantes.

Segundo a proposta do instituto, o objetivo é aproximar a população da cultura de forma leve, divertida e acessível. Em vez de apenas observar peças, os participantes foram convidados a explorá-las ativamente, tornando-se parte da experiência e construindo suas próprias descobertas.

A participação na feira também permitiu ao IPHAR dialogar com públicos de diferentes idades, levando a pesquisa histórica e arqueológica para além dos espaços tradicionais de exposição. A iniciativa mostra como atividades interativas podem contribuir para despertar o interesse pela memória e pela história local desde a infância.

Realizada em Mambucaba, a ação integrou a programação cultural da FLIM e apresentou uma alternativa de aproximação entre patrimônio, educação e inclusão. Com o “Museu nas Suas Mãos”, o instituto apostou na curiosidade como ferramenta de aprendizagem e no brincar como caminho para estimular o conhecimento.

A experiência reforça a importância de iniciativas que ampliem a participação da comunidade na vida cultural e promovam novas formas de contato com a história da Costa Verde, tornando o patrimônio mais próximo e acessível ao público.