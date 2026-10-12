Suspeitos sendo conduzidos à 166ª DP - Divulgação/PM

Suspeitos sendo conduzidos à 166ª DPDivulgação/PM

Publicado 12/10/2026 22:09

Cinco homens suspeitos de participar de um ataque contra uma facção criminosa rival foram presos pela Polícia Militar neste domingo (11), no Frade, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A ação foi realizada após um trabalho de inteligência do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM), que apurou o possível envolvimento dos investigados no confronto registrado na última sexta-feira (9), no Parque Mambucaba.

Suspeito de integrar o ataque em Mambucaba é preso pela PM Divulgação/PM

Segundo as informações o serviço de inteligência da unidade policial identificou a participação dos suspeitos no ataque contra integrantes de um grupo criminoso rival. A facção alvo da ação possui atuação no estado do Rio de Janeiro e ramificações na região da Costa Verde.

Armamento e drogas apreendidos após confronto em Mambucaba Divulgação/PM

Com base nos levantamentos realizados, os policiais organizaram a operação para localizar e capturar os envolvidos. A abordagem ocorreu no bairro do Frade, onde os cinco homens foram detidos. Durante a ação, os agentes apreenderam dois fuzis, carregadores, munições e uma grande quantidade de drogas. O material foi recolhido e apresentado às autoridades policiais para os procedimentos necessários.

Os cinco presos, assim como todo o material apreendido, foram encaminhados à 166ª DP, em Angra dos Reis, onde a ocorrência foi registrada. A participação dos suspeitos no ataque será apurada pelas autoridades responsáveis pela investigação.

O caso reforça a preocupação dos moradores com os confrontos entre grupos criminosos na Costa Verde, especialmente em áreas que recebem visitantes durante feriados prolongados, o Parque Mambucaba e o Frade estão entre as localidades. Para evitar que episódios de violência armada coloquem em risco moradores, trabalhadores e turistas, as forças de segurança têm se empenhado no combate a criminalidade, em Angra.

A atuação do setor de inteligência é uma das estratégias utilizadas pela Polícia Militar para identificar suspeitos e reunir informações que orientem operações de captura. A apreensão de armamento de grosso calibre também chama a atenção para o potencial de violência associado aos conflitos entre facções. Fuzis e munições desse tipo representam um risco elevado em áreas urbanas, principalmente quando há circulação de pessoas sem envolvimento com as disputas.

Não há informações oficiais divulgadas se houve feridos durante o ataque de sexta-feira, nem esclarecem as circunstâncias completas do confronto. A investigação deverá apurar a participação individual dos detidos e as responsabilidades relacionadas ao episódio, e pode apontar novos suspeitos da ocorrência.