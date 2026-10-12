Caixa de ovos com drogas apreendida pela PMDivulgação/PM

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Jaciara Santos
Um motociclista foi preso ao transportar drogas escondidas em uma caixa de ovos na garupa da moto, na altura do Frade, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Segundo a Polícia Militar, ele saiu de Mangaratiba e seguia para Paraty, onde faria a entrega do material.
A abordagem ocorreu depois que a caixa de ovos chamou a atenção dos policiais durante o patrulhamento. Os agentes deram ordem de parada ao condutor, que demonstrou nervosismo, e tentou se evadir do local, levantando suspeitas da equipe.
Durante a revista, os policiais encontraram entorpecentes escondidos dentro da caixa. De acordo com a PM, o motociclista receberia R$ 700 pelo transporte e pela entrega da encomenda na cidade vizinha de Paraty. Ainda de acordo com a polícia o valor estimado das drogas no varejo é de aproximadamente R$ 1 mil. A quantidade e os tipos de entorpecentes apreendidos não foram informados.
Após o flagrante, o homem foi detido e encaminhado à 166ª Delegacia de Polícia, em Angra dos Reis, junto com o material apreendido e a motocicleta utilizada no transporte. A ocorrência foi registrada na unidade policial, e o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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