Caixa de ovos com drogas apreendida pela PMDivulgação/PM
Motociclista é preso com drogas escondidas em caixa de ovos no Frade
Homem saiu de Mangaratiba rumo a Paraty e receberia R$ 700 pela entrega; entorpecentes apreendidos foram avaliados pela PM em cerca de R$ 1 mil
PM prende cinco suspeitos de ataque entre facções no Frade, em Angra
Operação do 33º BPM apreendeu dois fuzis, carregadores, munições e drogas; grupo é investigado por participação em ataque ocorrido no Parque Mambucaba
IPHAR apresenta exposição tátil interativa durante a FLIM em Mambucaba
Projeto Museu nas Suas Mãos convida crianças e adultos a descobrir objetos históricos pelo tato, com os olhos vendados e aproxima o público do patrimônio cultural
Bombeiros de Angra promovem dia de diversão para crianças no quartel
Programação contou com brinquedos, lanche, exposição de viaturas e equipamentos de resgate, além do tradicional banho de mangueira
Renan Jordão e Edna Rodrigues vencem a 6ª Corrida de Nossa Senhora Aparecida
Prova de 5 km reuniu centenas de atletas em Angra dos Reis, com disputas acirradas nas categorias masculina e feminina e programação esportiva para toda a família
Dois homens são presos e um menor apreendido com arma e drogas em Angra
Ação do serviço reservado do 33º BPM ocorreu no Parque Mambucaba; policiais apreenderam pistola, 73 munições, drogas e rádio transmissor
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