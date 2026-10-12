Caixa de ovos com drogas apreendida pela PM - Divulgação/PM

Caixa de ovos com drogas apreendida pela PMDivulgação/PM

Publicado 12/10/2026 22:27

Um motociclista foi preso ao transportar drogas escondidas em uma caixa de ovos na garupa da moto, na altura do Frade, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Segundo a Polícia Militar, ele saiu de Mangaratiba e seguia para Paraty, onde faria a entrega do material.

A abordagem ocorreu depois que a caixa de ovos chamou a atenção dos policiais durante o patrulhamento. Os agentes deram ordem de parada ao condutor, que demonstrou nervosismo, e tentou se evadir do local, levantando suspeitas da equipe.

Durante a revista, os policiais encontraram entorpecentes escondidos dentro da caixa. De acordo com a PM, o motociclista receberia R$ 700 pelo transporte e pela entrega da encomenda na cidade vizinha de Paraty. Ainda de acordo com a polícia o valor estimado das drogas no varejo é de aproximadamente R$ 1 mil. A quantidade e os tipos de entorpecentes apreendidos não foram informados.

Após o flagrante, o homem foi detido e encaminhado à 166ª Delegacia de Polícia, em Angra dos Reis, junto com o material apreendido e a motocicleta utilizada no transporte. A ocorrência foi registrada na unidade policial, e o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.



