Os corpos foram encaminhados ao IML de Angra - Divulgação/ Redação

Os corpos foram encaminhados ao IML de AngraDivulgação/ Redação

Publicado 13/10/2026 19:21





Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas os dois ocupantes, de 23 e 35 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A morte foi confirmada pelos Bombeiros. O trabalho da perícia foi realizado e os corpos liberados para o IML, no Bracuí. O veículo foi liberado para o pai de uma das vítimas, após ocorrência registrada na delegacia d cidade. Foi verificado ainda, no local do acidente, pelo trabalho dos peritos que o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes, incluindo a possível relação entre a falha mecânica relatada pelas testemunhas e a perda de controle do veículo. Dois homens morreram após um acidente com motocicleta no domingo (11), no bairro Ponta Leste, em Angra dos Reis (RJ). A batida aconteceu na Avenida Antônio Bertholdo da Silva Jordão. Segundo a PM, testemunhas que presenciaram a colisão disseram que as vítimas seguiam na via em uma moto quando a corrente do veículo arrebentou. Com a falha mecânica, a motocicleta desgovernou, capotou e bateu com força contra um muro à margem da pista.Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas os dois ocupantes, de 23 e 35 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A morte foi confirmada pelos Bombeiros. O trabalho da perícia foi realizado e os corpos liberados para o IML, no Bracuí. O veículo foi liberado para o pai de uma das vítimas, após ocorrência registrada na delegacia d cidade. Foi verificado ainda, no local do acidente, pelo trabalho dos peritos que o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes, incluindo a possível relação entre a falha mecânica relatada pelas testemunhas e a perda de controle do veículo.

Outro acidente

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido na segunda-feira (12), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A colisão aconteceu na altura do km 503, na pista sentido São Paulo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor da motocicleta sofreu ferimentos leves.

Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). A identidade do motociclista não foi divulgada e nem as circunstâncias da colisão, pelas autoridades.



