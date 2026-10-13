Os corpos foram encaminhados ao IML de AngraDivulgação/ Redação
Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas os dois ocupantes, de 23 e 35 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A morte foi confirmada pelos Bombeiros. O trabalho da perícia foi realizado e os corpos liberados para o IML, no Bracuí. O veículo foi liberado para o pai de uma das vítimas, após ocorrência registrada na delegacia d cidade. Foi verificado ainda, no local do acidente, pelo trabalho dos peritos que o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes, incluindo a possível relação entre a falha mecânica relatada pelas testemunhas e a perda de controle do veículo.
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