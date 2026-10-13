Jovens foram ouvidos e liberados pela polícia, que investiga a ocorrênciaDivulgação/Reprodução PM
Jovens em fuga batem com carro de luxo contra um muro em Angra
Trio foi detido após ser denunciado por portar arma de fogo dentro de veículo no Bracuí
Tarifa Zero impulsiona comércio durante ação do Movimenta Angra
Gratuidade nos ônibus facilitou o acesso ao Centro, reuniu famílias e reforçou as vendas do comércio local durante a programação especial do Dia das Crianças
Motociclista é preso com drogas escondidas em caixa de ovos no Frade
Homem saiu de Mangaratiba rumo a Paraty e receberia R$ 700 pela entrega; entorpecentes apreendidos foram avaliados pela PM em cerca de R$ 1 mil
PM prende cinco suspeitos de ataque entre facções no Frade, em Angra
Operação do 33º BPM apreendeu dois fuzis, carregadores, munições e drogas; grupo é investigado por participação em ataque ocorrido no Parque Mambucaba
IPHAR apresenta exposição tátil interativa durante a FLIM em Mambucaba
Projeto Museu nas Suas Mãos convida crianças e adultos a descobrir objetos históricos pelo tato, com os olhos vendados e aproxima o público do patrimônio cultural
Bombeiros de Angra promovem dia de diversão para crianças no quartel
Programação contou com brinquedos, lanche, exposição de viaturas e equipamentos de resgate, além do tradicional banho de mangueira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.