Jovens foram ouvidos e liberados pela polícia, que investiga a ocorrência - Divulgação/Reprodução PM

Jovens foram ouvidos e liberados pela polícia, que investiga a ocorrênciaDivulgação/Reprodução PM

Publicado 13/10/2026 17:36

Três jovens, de 20, 22 e 25 anos, foram detidos nessa segunda-feira (12), após tentarem fugir de uma abordagem e baterem o veículo contra um muro, na Rua Três Amigos, no bairro Bracuí, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Eles foram detidos e levados à 166ª DP.

Segundo a Polícia Militar, moradores denunciaram que os ocupantes de um veículo circulavam pelo bairro e que um deles estaria armado. Ao localizarem o automóvel e darem a ordem de parada, os policiais relataram que o condutor engatou marcha à ré em alta velocidade para fugir.

Durante a manobra, um dos suspeitos arremessou um objeto pela janela e, logo em seguida, o automóvel colidiu violentamente contra o muro de um imóvel.

Os ocupantes foram detidos no local. Em buscas no terreno vizinho à colisão, os policiais localizaram o objeto dispensado, constatando que se tratava de um simulacro de pistola. No carro, foram recolhidos quatro aparelhos celulares.

Os suspeitos e os materiais foram levados para a delegacia de Angra dos Reis. O trio foi ouvido e liberado em seguida. O veículo, a réplica da arma e os quatro telefones permaneceram apreendidos para perícia e continuidade das investigações.