Rua do Comércio no coração de Angra fechada ao trânsito para lazer das crianças - Divulgação/PMAR

Rua do Comércio no coração de Angra fechada ao trânsito para lazer das criançasDivulgação/PMAR

Publicado 13/10/2026 00:19 | Atualizado 13/10/2026 00:22

A gratuidade no transporte público e as atividades de lazer marcaram o Movimenta Angra Especial Dia das Crianças, realizado pela Prefeitura de Angra dos Reis nos dias 9 e 10 de outubro. A iniciativa atraiu milhares de pessoas e buscou estimular as compras no município , valorizando os comerciantes locais em um dos períodos importantes para o varejo.

No sábado, o programa Tarifa Zero garantiu passagem gratuita em todas as linhas do transporte público municipal, das 6h às 19h. A medida facilitou o deslocamento dos moradores entre os bairros e o Centro, permitindo que mais famílias participassem das atividades e tivessem acesso aos estabelecimentos comerciais.

A proposta integrou mobilidade urbana, entretenimento e desenvolvimento econômico. Com a redução dos gastos com transporte, os moradores tiveram mais facilidade para circular pela cidade, aproveitar as atrações e procurar presentes para as crianças.

O Movimenta Angra Especial Dia das Crianças contou com atividades recreativas e atrações voltadas ao público infantil. Além de proporcionar momentos de diversão para as famílias, a programação procurou ampliar a circulação de consumidores no comércio e incentivar a compra de produtos e serviços oferecidos pelos empreendedores do município.

A expectativa da administração municipal foi aproveitar a movimentação do período para aproximar comerciantes e consumidores, fortalecendo os negócios locais e estimulando a permanência dos recursos na economia da cidade.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Essiomar Gomes, a integração entre o transporte gratuito e as ações de incentivo às compras contribui para criar condições favoráveis ao comércio e oferecer mais comodidade à população.

-Quando facilitamos o deslocamento das pessoas e promovemos ações que atraem as famílias para o Centro, criamos um ambiente favorável para o comércio. O Tarifa Zero veio somar ao Movimenta Angra, oferecendo mais praticidade para quem quer aproveitar a programação, comprar os presentes das crianças e prestigiar os empreendedores da nossa cidade - destacou.

Segundo o secretário, a iniciativa também busca fazer com que os benefícios da movimentação cheguem aos comerciantes, especialmente em datas comemorativas, quando aumenta a procura por presentes e produtos infantis.

A combinação entre transporte gratuito e programação de lazer reforça a estratégia do município de estimular o consumo local por meio de ações que aproximam a população dos estabelecimentos comerciais. A proposta é conciliar benefícios para os moradores com oportunidades para os empreendedores, fortalecendo a economia de Angra dos Reis.