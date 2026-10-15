Implanon mais de 4 mil mulheres atendidas em AngraDivulgação/PMAR
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Como ter acesso
Em Angra, as interessadas devem procurar a unidade de saúde de referência e manifestar o desejo de receber orientações sobre planejamento familiar. A equipe encaminhará a paciente para uma consulta de planejamento reprodutivo, na qual será avaliada a indicação do método.
Angra capacita equipes de cidades da Costa Verde para uso do Implanon
Com mais de 4 mil mulheres atendidas desde 2023, município foi escolhido pelo Estado para treinar profissionais de Paraty e Mangaratiba na inserção e retirada do contraceptivo
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PF prende seis suspeitos em operação bilionária que chega a Angra dos Reis
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Polícia prende homem acusado de abusar da filha e da enteada em Angra
Ele foi localizado na Vila Velha pela Polícia Civil; segundo a investigação, os abusos teriam começado quando as vítimas tinham 12 anos
Acidente de moto deixa dois mortos em Angra
Após colidir com muro. O acidente foi no bairro Ponta Leste. As vítimas morreram no local. Outro acidente com moto, o condutor foi levado ao HMJ
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