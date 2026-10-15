Implanon mais de 4 mil mulheres atendidas em Angra - Divulgação/PMAR

Implanon mais de 4 mil mulheres atendidas em AngraDivulgação/PMAR

Publicado 15/10/2026 17:15

Angra dos Reis se tornou referência estadual na oferta do Implanon pela rede pública de saúde e está ajudando a ampliar o acesso ao método contraceptivo na Costa Verde. A pedido da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, profissionais do município capacitaram equipes de Paraty e Mangaratiba, no início deste mês e outubro para a inserção e a retirada do implante.

Pioneira na disponibilização do contraceptivo na rede pública estadual, Angra oferece o método desde 2023, por meio das Estratégias Saúde da Família (ESF). Desde então, mais de quatro mil mulheres já receberam o implante na rede municipal. A experiência acumulada nos atendimentos e procedimentos levou o município a ser convidado para compartilhar conhecimentos com profissionais de outras cidades.

As capacitações incluíram conteúdos teóricos e práticos, com tutoria e supervisão dos profissionais de Angra. Durante as atividades, as equipes receberam orientações sobre a implementação do método e os cuidados necessários para realizar os procedimentos com segurança.

Segundo Viviane Gonçalves Fonseca, coordenadora da Área Técnica da Saúde das Mulheres de Angra, a iniciativa amplia as opções disponíveis para o planejamento reprodutivo e fortalece a integração entre os municípios.

A coordenadora destacou que o reconhecimento estadual valoriza o trabalho desenvolvido desde 2023 e permite que mais mulheres tenham acesso a uma alternativa contraceptiva de longa duração, com orientação e acompanhamento das equipes de saúde.

Implanon

O Implanon é um contraceptivo subdérmico composto por um pequeno dispositivo inserido sob a pele do braço, que libera o hormônio etonogestrel. Com eficácia superior a 99% na prevenção da gravidez e duração de até três anos, o método dispensa o uso diário de medicamentos.

Apesar da praticidade, a escolha deve ocorrer após avaliação de um profissional de saúde. Na consulta, a mulher recebe informações sobre o funcionamento do implante, os benefícios, as possíveis reações adversas e as condições de utilização. O método é reversível e pode ser retirado por profissional capacitado.

O Implanon não protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Por isso, o uso de preservativos continua sendo recomendado para prevenir essas infecções.



Como ter acesso



Em Angra, as interessadas devem procurar a unidade de saúde de referência e manifestar o desejo de receber orientações sobre planejamento familiar. A equipe encaminhará a paciente para uma consulta de planejamento reprodutivo, na qual será avaliada a indicação do método.

Após a avaliação e a escolha informada, a inserção será agendada conforme a organização da unidade de saúde. O acompanhamento permite esclarecer dúvidas e garantir orientações durante o uso do contraceptivo.



