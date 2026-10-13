Homem acusado de estuprar a própria filha e a enteada é preso pela DEAMDivulgação/Reprodução DEAM
Polícia prende homem acusado de abusar da filha e da enteada em Angra
Ele foi localizado na Vila Velha pela Polícia Civil; segundo a investigação, os abusos teriam começado quando as vítimas tinham 12 anos
Acidente de moto deixa dois mortos em Angra
Após colidir com muro. O acidente foi no bairro Ponta Leste. As vítimas morreram no local. Outro acidente com moto, o condutor foi levado ao HMJ
Jovens em fuga batem com carro de luxo contra um muro em Angra
Trio foi detido após ser denunciado por portar arma de fogo dentro de veículo no Bracuí
Tarifa Zero impulsiona comércio durante ação do Movimenta Angra
Gratuidade nos ônibus facilitou o acesso ao Centro, reuniu famílias e reforçou as vendas do comércio local durante a programação especial do Dia das Crianças
Motociclista é preso com drogas escondidas em caixa de ovos no Frade
Homem saiu de Mangaratiba rumo a Paraty e receberia R$ 700 pela entrega; entorpecentes apreendidos foram avaliados pela PM em cerca de R$ 1 mil
PM prende cinco suspeitos de ataque entre facções no Frade, em Angra
Operação do 33º BPM apreendeu dois fuzis, carregadores, munições e drogas; grupo é investigado por participação em ataque ocorrido no Parque Mambucaba
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