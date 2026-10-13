Homem acusado de estuprar a própria filha e a enteada é preso pela DEAM - Divulgação/Reprodução DEAM

Homem acusado de estuprar a própria filha e a enteada é preso pela DEAMDivulgação/Reprodução DEAM

Publicado 13/10/2026 20:14

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Angra dos Reis prenderam, na sexta-feira (9), um homem investigado por abusar sexualmente da própria filha e da enteada, ambas adolescentes na época dos fatos. A prisão foi realizada na Vila Velha, após o cumprimento de um mandado expedido pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar do município.

A ação foi coordenada pela delegada titular da unidade, Paula Loureiro. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o suspeito é apontado como autor dos abusos contra as duas jovens, que são integrantes da mesma família. Ele é pai de uma das vítimas e padrasto da outra.

De acordo com a investigação, o homem costumava ficar sozinho com as adolescentes dentro de casa. Os abusos teriam começado quando ambas tinham aproximadamente 12 anos de idade. Durante as apurações, a equipe policial realizou diligências para reunir informações sobre as denúncias e esclarecer as circunstâncias dos crimes. A delegada determinou a realização da escuta especializada da filha do investigado, que ainda é menor de idade, além da oitiva da enteada, que atualmente já atingiu a maioridade.

Os procedimentos foram conduzidos para aprofundar a investigação e reunir elementos sobre os fatos relatados pelas vítimas. Após as diligências, o homem foi indiciado por estupro de vulnerável, conforme informou a Polícia Civil. A localização do suspeito ocorreu por meio de monitoramento realizado pelos agentes da DEAM. Depois de identificarem onde ele estava, os policiais foram até a Vila Velha e cumpriram a ordem judicial de prisão.

Segundo a corporação, o homem não ofereceu resistência durante a abordagem e foi detido sem registro de confronto. A prisão faz parte das medidas adotadas no andamento do caso, que envolve denúncias de violência sexual no ambiente familiar.

A atuação da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher é voltada à investigação de crimes relacionados à violência contra mulheres, incluindo casos de violência sexual e doméstica. Situações que envolvem crianças e adolescentes exigem procedimentos específicos de atendimento, com o objetivo de evitar a revitimização durante a apuração.

O caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes. A Polícia Civil não divulgou outros detalhes sobre as circunstâncias dos abusos ou sobre eventuais medidas judiciais posteriores à prisão.