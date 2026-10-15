Mansão luxuosa em Angra é alvo de busca e apreensão da Polícia FEderalDivulgação/Reprodução Rede Social
Empresas suspensas
Por determinação judicial, foram bloqueados bens e valores vinculados aos investigados, além da suspensão das atividades econômicas de 112 empresas relacionadas ao esquema. Desse total, 96 são postos de combustíveis apontados como parte da estrutura utilizada para movimentar os recursos.
A Corregedoria da Polícia Civil acompanhou o cumprimento de mandados contra policiais civis investigados. A medida busca assegurar o acompanhamento institucional das diligências que envolvem integrantes das forças de segurança.
Os investigados poderão responder por organização criminosa armada, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, comercialização ilegal de combustíveis e formação de cartel. As responsabilidades individuais ainda dependem do avanço das apurações e da análise das provas reunidas.
Força-tarefa
A oitava fase da Operação Unha e Carne integra a Força-Tarefa Missão Redentor II, coordenada pela Polícia Federal conforme as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, com objetivo de desarticular a estrutura financeira da organização, interromper as atividades empresariais suspeitas e aprofundar a apuração sobre a possível participação de agentes públicos. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e esclarecer a origem e o destino dos valores movimentados. O nome do suspeito detido em Angra não foi oficialmente divulgado pela PF.
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