Vítimas foram levadas para o hospital da cidade - Divulgação/PMAR

Vítimas foram levadas para o hospital da cidadeDivulgação/PMAR

Publicado 15/10/2026 15:39

Foram três acidentes de trânsito registrados na noite desta quarta-feira (14) com vítimas em Angra dos Reis, na Costa Verde. As ocorrências aconteceram na rodovia Rio-Santos, na altura da Sapinhatuba III, no Morro da Cruz, acesso ao centro de Angra pela rodovia e na altura do bairro do Frade, mobilizando Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da concessionária CCR RioSP-Motiva. A situação mais grave foi registrada no Frade, onde um homem ficou gravemente ferido após uma colisão entre duas motocicletas.

A situação mais grave foi registrada no Frade, onde um homem ficou gravemente ferido após uma colisão entre duas motocicletas. O primeiro acidente ocorreu na Sapinhatuba III e envolveu um carro e uma motocicleta. Três pessoas, entre elas uma criança de sete anos, precisaram de atendimento médico. As vítimas foram socorridas por equipes do SAMU e da concessionária e encaminhadas ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ).

De acordo com as informações iniciais, os três pacientes deram entrada na unidade hospitalar com ferimentos leves. O automóvel envolvido na colisão transportava quatro ocupantes. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias do acidente nem sobre o estado dos demais ocupantes do veículo.

Outra ocorrência foi registrada no Morro da Cruz, opção de acesso ao centro da cidade pela rodovia Rio-Santos, onde duas motocicletas se envolveram no acidente. As vítimas sofreram ferimentos leves e receberam os primeiros atendimentos no local. Em seguida, foram encaminhadas ao Hospital Municipal da Japuíba para avaliação médica.

Colisão grave no Frade

O acidente mais grave da noite aconteceu no bairro do Frade, por volta das 19h, na Estrada São Gerônimo. Duas motocicletas bateram de frente, deixando dois homens feridos. Uma das vítimas apresentava estado de saúde considerado grave e foi socorrida por uma equipe de resgate, que realizou o encaminhamento ao Hospital Municipal da Japuíba. O segundo envolvido também precisou de atendimento e foi levado à mesma unidade por uma equipe do SAMU.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. Não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente ou sobre possíveis fatores que tenham contribuído para a ocorrência.



Até a última atualização, o Hospital Municipal da Japuíba não havia divulgado novos boletins sobre o estado de saúde dos pacientes encaminhados à unidade. Apesar do tempo abafado durante a noite, não havia registro de chuva na região no período das ocorrências.