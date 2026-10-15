Vítimas foram levadas para o hospital da cidadeDivulgação/PMAR
Colisão grave no Frade
Até a última atualização, o Hospital Municipal da Japuíba não havia divulgado novos boletins sobre o estado de saúde dos pacientes encaminhados à unidade. Apesar do tempo abafado durante a noite, não havia registro de chuva na região no período das ocorrências.
Acidentes com vítima grave em Angra
Colisões na Sapinhatuba III, no Morro da Cruz e no Frade mobilizaram equipes de resgate; um homem ficou gravemente ferido e foi levado ao HMJ
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Investigação aponta lavagem de mais de R$ 7,6 bilhões em seis anos; dinheiro vivo foi encontrado em adega de uma mansão alvo de busca e apreensão de um dos presos na operação
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Após colidir com muro. O acidente foi no bairro Ponta Leste. As vítimas morreram no local. Outro acidente com moto, o condutor foi levado ao HMJ
Jovens em fuga batem com carro de luxo contra um muro em Angra
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Tarifa Zero impulsiona comércio durante ação do Movimenta Angra
Gratuidade nos ônibus facilitou o acesso ao Centro, reuniu famílias e reforçou as vendas do comércio local durante a programação especial do Dia das Crianças
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