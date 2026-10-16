Fuzil e drogas apreendidos na Sapinhatuba 1 - Divulgação/Reprodução PM

Fuzil e drogas apreendidos na Sapinhatuba 1Divulgação/Reprodução PM

Publicado 16/10/2026 12:44

Policiais do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) apreenderam um fuzil AK-47, munições e uma quantidade de drogas durante uma operação realizada na noite dessa quinta-feira (15), na Sapinhatuba I, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A ação teve como resultado a retirada de uma arma de fogo de grosso calibre e de centenas de porções de entorpecentes de circulação, dando um prejuízo ao tráfico de drogas.

Durante a operação, houve confronto entre policiais e criminosos , que fugiram para área de mata. Após cessar fogo, os agentes encontraram um fuzil AK-47, calibre 5,56 mm, um carregador e seis munições. Também foram apreendidos 153 pinos de cocaína, 117 pedras de crack e 19 papelotes de maconha, além de um rádio transmissor, equipamento que pode ser utilizado para comunicação entre integrantes de grupos criminosos. Ao todo, foram recolhidas 289 unidades de drogas. O material foi encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Houve confronto na Sapinhatuba 1 durante ação da PM ontem a noite Divulgação/PM

A ocorrência foi registrada durante uma ação policial na comunidade, área de Angra dos Reis que integra o território de atuação do 33º BPM. A apreensão de armamento de uso restrito e de entorpecentes faz parte das iniciativas de combate ao tráfico de drogas e à atuação de organizações criminosas na região.

Operações contra o crime organizado

Em comunicado, o batalhão informou que pretende manter e intensificar as operações policiais na Costa Verde. Segundo a corporação, o objetivo é reduzir a capacidade de atuação dos grupos criminosos, retirar armas e drogas de circulação e ampliar o enfrentamento ao crime organizado.

A apreensão do fuzil também representa a retirada de um armamento de alto poder de fogo do alcance de criminosos. A presença de armas desse tipo é uma preocupação para as forças de segurança, devido ao potencial de utilização em confrontos e em outras atividades ilícitas. O 33º BPM não informou se houve presos durante a operação.

As ações de patrulhamento e repressão ao tráfico seguem entre as estratégias adotadas pelas forças de segurança para combater a criminalidade em Angra dos Reis e nos demais municípios da Costa Verde. O material recolhido deverá passar pelos procedimentos de registro e investigação previstos em lei. As diligências na localidade e em outras partes do município continuam.

A PM pede o apoio da comunidade em comunicar qualquer ato suspeito em seu bairro pelo telefone 0300 253 1177 o anonimato é garantido.