Procurado pela Justiça do Espírito Santos é encontrado e preso pela Civil - Divulgação/Polícia Civil

Procurado pela Justiça do Espírito Santos é encontrado e preso pela CivilDivulgação/Polícia Civil

Publicado 15/10/2026 22:24

Um homem procurado pela Justiça do Espírito Santo por tentativa de homicídio qualificado contra o próprio cunhado foi preso na terça-feira (13), no bairro Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A captura foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), durante ações da Operação Mulheres Seguras.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava foragido e vivia escondido na Rua do Areal, em Angra, desde que deixou o Espírito Santo, há aproximadamente seis anos. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 3ª Vara Criminal da Serra, município capixaba.

A ordem judicial está relacionada a um processo iniciado em 2014, no qual o homem responde por tentativa de homicídio qualificado. De acordo com as informações do caso, o crime teria sido cometido por motivo fútil e com o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A localização do suspeito foi possível após um trabalho de levantamento e cruzamento de dados cadastrais realizado pelos agentes da Deam. Com as informações reunidas, os policiais conseguiram identificar o endereço exato onde ele estava morando.

A equipe se deslocou até o imóvel no Parque Mambucaba, montou um cerco e realizou a abordagem. A prisão ocorreu sem resistência, conforme informou a Polícia Civil. Após a captura, o homem foi levado para a sede da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Angra dos Reis, onde foram realizados os procedimentos relativos ao cumprimento da ordem judicial.

A previsão é que o preso seja transferido para o sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça do Espírito Santo. Caberá às autoridades capixabas dar prosseguimento aos trâmites judiciais relacionados ao processo.

A prisão integra as ações da Operação Mulheres Seguras, iniciativa voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher e ao cumprimento de medidas judiciais. Durante as diligências, as forças policiais também atuam na localização de pessoas procuradas pela Justiça.

A Polícia Civil não divulgou a identidade do detido nem detalhes adicionais sobre as circunstâncias da tentativa de homicídio investigada no Espírito Santo.