Municípios, empresas e Defesa Civil participam do PAMDivulgação/PMP
Autoridades do município de Paraty ressaltam que a presença da Defesa Civil no encontro faz parte dos esforços para aprimorar o planejamento municipal e ampliar a capacidade de resposta do município diante de possíveis emergências. "A integração com outras instituições e empresas permite o compartilhamento de experiências, conhecimentos técnicos e procedimentos operacionais, contribuindo para uma atuação mais organizada em situações críticas".
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