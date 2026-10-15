Municípios, empresas e Defesa Civil participam do PAM - Divulgação/PMP

Municípios, empresas e Defesa Civil participam do PAMDivulgação/PMP

Publicado 15/10/2026 22:40

As cidades da Costa Verde, Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba, por meio das Secretarias Municipais de Proteção e Defesa Civil, participaram da 380ª Reunião Ordinária do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) da Costa Verde. O encontro foi realizado, nessa quarta-feira (14) no Estaleiro BrasFELS, localizado em Jacuecanga, em Angra dos Reis, e reuniu representantes de instituições e empresas da região para discutir estratégias de integração e aprimoramento das ações de resposta às emergências.

A reunião teve como objetivo fortalecer a cooperação entre os diferentes setores envolvidos na prevenção e no enfrentamento de ocorrências que possam colocar em risco a população, o patrimônio e as estruturas da região. Durante o encontro, os participantes tiveram a oportunidade de alinhar procedimentos e reforçar a importância de uma atuação coordenada diante de situações que exijam mobilização rápida e eficiente.

Autoridades do município de Paraty ressaltam que a presença da Defesa Civil no encontro faz parte dos esforços para aprimorar o planejamento municipal e ampliar a capacidade de resposta do município diante de possíveis emergências. "A integração com outras instituições e empresas permite o compartilhamento de experiências, conhecimentos técnicos e procedimentos operacionais, contribuindo para uma atuação mais organizada em situações críticas".

O Plano de Auxílio Mútuo reúne diferentes setores com o propósito de promover a cooperação e facilitar a mobilização de recursos e equipes em ocorrências que demandem apoio conjunto. A articulação entre os participantes é considerada importante para reduzir dificuldades de comunicação, alinhar protocolos e tornar mais eficiente o atendimento em situações de risco.

Na Costa Verde, região que reúne municípios com características geográficas e atividades econômicas diversas, a preparação para emergências exige planejamento contínuo e diálogo entre os órgãos responsáveis pela segurança e proteção da população. A troca de informações entre as instituições também contribui para identificar necessidades e aperfeiçoar procedimentos preventivos.

A iniciativa também destaca a importância de manter canais permanentes de comunicação entre os municípios, que participam do PAM, com empresas e demais instituições que atuam na região. Segundo a proposta do encontro, o trabalho integrado é fundamental para ampliar a capacidade de resposta diante de ocorrências e minimizar possíveis impactos. A preparação antecipada, aliada à cooperação regional, contribui para a construção de comunidades mais seguras e resilientes.

Essas reuniões norteiam as iniciativas das cidades voltadas ao planejamento, à prevenção e ao aprimoramento das estratégias de proteção da população.