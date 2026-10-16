As ocorrências foram encaminhadas à delegacia de Angra - Divulgação/PMAR

As ocorrências foram encaminhadas à delegacia de AngraDivulgação/PMAR

Publicado 16/10/2026 12:18

A Muralha Digital da Prefeitura de Angra dos Reis, implantada para auxiliar as forças de segurança, está atingindo seu objetivo e será ampliada para outros pontos da cidade, segundo anúncio do prefeito. Só neste mês a ferramenta já contribuiu para localização de pessoas com mandado de prisão em aberto, apreensão de veículos clonados e roubo de carro, que cruzaram o município. Foram três ocorrências policiais com êxito , em menos de uma semana.

As ações foram coordenadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), em conjunto com o Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), o 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) e a Polícia Civil. Na prática, os agentes de plantão do centro recebem um alerta e notificações das câmeras instaladas e acionam o patrulhamento.

Abordagem

O suspeito com mandado de prisão em aberto foi localizado nas proximidades do Centro. Durante o monitoramento, agentes municipais identificaram a passagem de um veículo cujo proprietário tinha um débito com justiça. Equipes do PROEIS e do 33º BPM foram acionadas para realizar a abordagem. No entanto, o homem inicialmente procurado não estava no automóvel, conduzido por outra pessoa.

Durante a consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que o condutor também possuía um mandado de prisão pendente. Ele foi encaminhado à 166ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça e o veículo apreendido.

Horas depois, a Muralha Digital identificou um Chevrolet Prisma, proveniente de Paraty, entrando no Parque Mambucaba. O sistema emitiu um alerta por suspeita de clonagem, mobilizando equipes do 33º BPM. Após a abordagem e a verificação dos dados, foi constatado que o veículo era clonado. O condutor e o carro conduzidos à delegacia de Angra, o suspeito responderá por receptação, conforme os procedimentos legais e o carro apreendido.

A terceira ocorrência envolveu uma Mercedes que cruzava o município. O sistema emitiu um alerta relacionado a um mandado de prisão associado a uma pessoa vinculada ao veículo. Durante a abordagem, os agentes verificaram que o homem procurado já havia sido preso no dia anterior, em uma operação da Polícia Federal na capital fluminense. O automóvel foi retido e encaminhado à unidade da Polícia Federal. O condutor, por sua vez, foi liberado após a verificação e prestar depoimento.

Ampliação da Muralha Digital

O prefeito Cláudio Ferreti destacou que os investimentos em tecnologia e a integração entre as instituições são fundamentais para ampliar a capacidade de resposta das equipes. Segundo ele, a administração municipal pretende modernizar os equipamentos e fortalecer o monitoramento para aumentar a proteção de moradores e visitantes.

O secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa, afirmou que o sistema permite identificar situações suspeitas e direcionar as equipes com mais agilidade. Já o secretário de Ordem Pública e Mobilidade Urbana, Fabrício Carraro, informou que novos pontos de monitoramento e tecnologias deverão ser incorporados ao CIOSP até o fim do ano, ampliando a capacidade operacional e preventiva do município.