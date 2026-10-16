As vítimas incluindo a fatal estavam no carro e passeio, destruído na colisão - Divulgação/Rede Social

As vítimas incluindo a fatal estavam no carro e passeio, destruído na colisãoDivulgação/Rede Social

Publicado 16/10/2026 13:13 | Atualizado 16/10/2026 13:14

Um acidente envolvendo um ônibus da Viação Senhor do Bonfim e um carro de passeio deixou um morto e cinco pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (16), na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Angra dos Reis. A colisão ocorreu pouco depois das 10h30, no trecho entre os km 482 e 483, na altura da Sapinhatuba I, e provocou alterações no trânsito os dois sentidos da rodovia Paraty/Rio , interditados.

Segundo a empresa de transporte coletivo, o ônibus realizava seu itinerário no sentido Japuíba quando foi atingido pelo veículo utilitário, que, conforme a versão apresentada pela empresa, fazia uma ultrapassagem em local não permitido.

A Senhor do Bonfim informou ainda que nenhum passageiro ficou ferido. Após o acidente, os ocupantes do coletivo foram transferidos para outro ônibus para que pudessem continuar a viagem.

Apesar da informação da viação sobre a ausência de passageiros feridos, no coletivo, as vítimas do carro de passeio não tiveram a mesma sorte. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local, as outras cinco vítimas receberam atendimento das equipes de emergência e foram encaminhadas ao Hospital Municipal da Japuíba (HMJ). Até o momento, a unidade de saúde não havia divulgado o estado de saúde dos pacientes. No local, segundo o socorro quatro vítimas com ferimentos leves e uma em estado moderado.

Equipes da CCR RioSP, da Motiva, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para atender à ocorrência e organizar o fluxo de veículos na região. No local do acidente o trânsito foi totalmente interrompido. Durante os trabalhos, o trânsito passou a ser controlado pela concessionária responsável pela administração da rodovia. Neste momento início da tarde o fluxo segue com lentidão e no sistema de siga e pare, que permite a passagem alternada dos veículos em meia pista.

A medida foi necessária para viabilizar o atendimento às vítimas e garantir a segurança dos profissionais que atuavam na pista. Motoristas que passavam pela região precisaram redobrar a atenção diante das restrições de circulação e da possibilidade de retenções.

Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre a dinâmica completa da colisão, nem confirmação independente sobre a alegação de ultrapassagem irregular feita pela empresa.

A Rio-Santos é uma das principais ligações rodoviárias da Costa Verde e concentra o deslocamento diário de moradores, trabalhadores e turistas. A ocorrência de acidentes pode provocar lentidão, especialmente nos trechos de pista simples.

A orientação aos condutores é respeitar a sinalização provisória, seguir as instruções dos agentes e reduzir a velocidade ao se aproximar do local.