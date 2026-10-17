Mulheres aprendem sobre como realizar o exame do toque nas mamas nas unidades de saúdeDivulgação/PMAR

J
Jaciara Santos
A Prefeitura de Angra dos Reis realiza neste sábado (17) o Dia D do Outubro Rosa, com atendimento em 13 unidades de saúde distribuídas pelos quatro distritos do município. A programação será das 8h às 17h, com serviços voltados à saúde feminina, coleta de exame preventivo e solicitação de mamografia.
A ação é destinada exclusivamente às moradoras vinculadas às unidades participantes e busca ampliar o acesso aos serviços oferecidos pela rede municipal.
Unidades de Saúde recebem moradores no Dia D contra o Câncer de Mama - Divulgação/ PMAR
Unidades de Saúde recebem moradores no Dia D contra o Câncer de MamaDivulgação/ PMAR


Confira as unidades participantes:


1º Distrito
ESF Carioca
ESF Sapinhatuba 2
ESF Marinas
ESF Bonfim
2º Distrito
ESF Belém
Clínica da Família do Campo Belo
ESF Japuíba 1 e 2
ESF Vale da Banqueta
3º Distrito
ESF Monsuaba
4º Distrito
ESF Bracuhy
Clínica da Família do Parque Mambucaba
Clínica da Família do Frade
ESF Frade Constância.


A orientação é que as interessadas procurem a unidade de referência onde estão cadastradas para receber atendimento e obter informações sobre os procedimentos disponíveis.

Além do Dia D, todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município receberão atividades relacionadas ao Outubro Rosa ao longo do mês. As moradoras devem consultar os locais de referência para verificar o calendário e os serviços oferecidos.

A campanha destaca a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do acompanhamento regular da saúde feminina. A iniciativa também busca ampliar o acesso à informação e aos exames indicados para cada paciente.

Com a mobilização, o município pretende fortalecer a assistência na atenção básica e facilitar o acesso das moradoras aos cuidados oferecidos pela rede pública de saúde.

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Mulheres aprendem sobre como realizar o exame do toque nas mamas nas unidades de saúde
Unidades de Saúde recebem moradores no Dia D contra o Câncer de Mama
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