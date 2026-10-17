Mulheres aprendem sobre como realizar o exame do toque nas mamas nas unidades de saúde - Divulgação/PMAR

Mulheres aprendem sobre como realizar o exame do toque nas mamas nas unidades de saúdeDivulgação/PMAR

Publicado 17/10/2026 14:34 | Atualizado 17/10/2026 15:08

A Prefeitura de Angra dos Reis realiza neste sábado (17) o Dia D do Outubro Rosa, com atendimento em 13 unidades de saúde distribuídas pelos quatro distritos do município. A programação será das 8h às 17h, com serviços voltados à saúde feminina, coleta de exame preventivo e solicitação de mamografia.

A ação é destinada exclusivamente às moradoras vinculadas às unidades participantes e busca ampliar o acesso aos serviços oferecidos pela rede municipal.

Unidades de Saúde recebem moradores no Dia D contra o Câncer de Mama Divulgação/ PMAR



Confira as unidades participantes:



1º Distrito

ESF Carioca

ESF Sapinhatuba 2

ESF Marinas

ESF Bonfim

2º Distrito

ESF Belém

Clínica da Família do Campo Belo

ESF Japuíba 1 e 2

ESF Vale da Banqueta

3º Distrito

ESF Monsuaba

4º Distrito

ESF Bracuhy

Clínica da Família do Parque Mambucaba

Clínica da Família do Frade

ESF Frade Constância.



A orientação é que as interessadas procurem a unidade de referência onde estão cadastradas para receber atendimento e obter informações sobre os procedimentos disponíveis.

Além do Dia D, todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município receberão atividades relacionadas ao Outubro Rosa ao longo do mês. As moradoras devem consultar os locais de referência para verificar o calendário e os serviços oferecidos.

A campanha destaca a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do acompanhamento regular da saúde feminina. A iniciativa também busca ampliar o acesso à informação e aos exames indicados para cada paciente.

Com a mobilização, o município pretende fortalecer a assistência na atenção básica e facilitar o acesso das moradoras aos cuidados oferecidos pela rede pública de saúde.