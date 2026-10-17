Mulheres aprendem sobre como realizar o exame do toque nas mamas nas unidades de saúdeDivulgação/PMAR
Confira as unidades participantes:
1º Distrito
ESF Carioca
ESF Sapinhatuba 2
ESF Marinas
ESF Bonfim
2º Distrito
ESF Belém
Clínica da Família do Campo Belo
ESF Japuíba 1 e 2
ESF Vale da Banqueta
3º Distrito
ESF Monsuaba
4º Distrito
ESF Bracuhy
Clínica da Família do Parque Mambucaba
Clínica da Família do Frade
ESF Frade Constância.
A orientação é que as interessadas procurem a unidade de referência onde estão cadastradas para receber atendimento e obter informações sobre os procedimentos disponíveis.
Além do Dia D, todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) do município receberão atividades relacionadas ao Outubro Rosa ao longo do mês. As moradoras devem consultar os locais de referência para verificar o calendário e os serviços oferecidos.
A campanha destaca a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e do acompanhamento regular da saúde feminina. A iniciativa também busca ampliar o acesso à informação e aos exames indicados para cada paciente.
Com a mobilização, o município pretende fortalecer a assistência na atenção básica e facilitar o acesso das moradoras aos cuidados oferecidos pela rede pública de saúde.
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