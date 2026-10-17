Drogas estavam enterradas no solo em uma área próximo a mata no BracuíDivulgação/PM
PM apreende mais de 1.400 pinos de cocaína e 426 comprimidos de ecstasy em Angra
Operação no bairro Santa Rita resultou na apreensão de drogas avaliadas em R$ 20 mil, segundo a Polícia Militar, que intensifica ações contra o tráfico na Costa Verde
Acidente entre ônibus e carro com um morto e cinco feridos na Rio-Santos
Colisão foi hoje entre os km 482 e 483 e deixou cinco vítimas encaminhadas ao HMJ; Bonfim afirma que nenhum passageiro se feriu
PM apreende fuzil AK-47 e drogas durante operação na Sapinhatuba I
Ação do 33º BPM em Angra dos Reis resultou ainda na apreensão de arma, munições, cocaína, crack, maconha e um rádio transmissor
"Muralha Digital" auxilia forças policiais e será ampliada em Angra
Até o final do ano. Sistema de monitoramento ajudou a localizar dois homens com mandados de prisão e identificar um carro clonado em ações integradas no município
Costa Verde reforça ações de prevenção e resposta às emergências
Participação das Defesas Civis de Angra, Paraty e Mangaratiba, na reunião do PAM, busca ampliar a integração regional em situações de emergência
Foragido por tentar matar cunhado no ES é preso em Angra
Homem foi localizado pela Deam no Parque Mambucaba durante a Operação Mulheres Seguras; ele era procurado há anos pela Justiça capixaba
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