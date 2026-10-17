Drogas estavam enterradas no solo em uma área próximo a mata no Bracuí - Divulgação/PM

Drogas estavam enterradas no solo em uma área próximo a mata no BracuíDivulgação/PM

Publicado 17/10/2026 12:42

Policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) apreenderam 1.445 pinos de cocaína e 426 comprimidos de ecstasy na sexta-feira (16), no bairro Santa Rita, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Estado. Segundo a corporação, o material entorpecente representa um prejuízo estimado em R$ 20 mil para o tráfico de drogas

Mais de R$ 20 mil de drogas apreendidas na operação da PM no Bracuí Divulgação/Reprodução PM

A apreensão ocorreu durante uma ação de combate ao trafico de drogas na localidade. O material foi recolhido pelos agentes e contabilizado, na 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Militar, porém, não divulgou detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência, como o ponto exato onde as drogas foram encontradas ou se houve prisões durante a operação.

Ao todo, foram retirados de circulação 1.871 itens, entre pinos de cocaína e comprimidos de ecstasy. A quantidade de cocaína apreendida ultrapassou 1,4 mil unidades, enquanto os comprimidos correspondem a uma segunda modalidade de droga encontrada pelos policiais.

A ocorrência integra as ações de policiamento ostensivo e repressão ao tráfico realizadas pelo batalhão em Angra dos Reis e em outros municípios da Costa Verde. De acordo com a unidade, as operações têm como objetivo reduzir a circulação de drogas, enfraquecer a atuação de grupos criminosos e ampliar a presença policial nas áreas monitoradas, com o apoio das Forças de Segurança.

O 33º BPM informou que seguirá intensificando as iniciativas contra o comércio de entorpecentes na região. As medidas incluem intervenções policiais voltadas à localização e apreensão de materiais ilícitos, além de cumprimento de mandados judiciais. A apreensão em Santa Rita reforça a atuação das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico no município.