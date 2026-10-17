Apenas veículos pequenos conseguiam passar com muita dificuldade pela direita do caminhão - Divulgação/Polícia Rodoviária

Apenas veículos pequenos conseguiam passar com muita dificuldade pela direita do caminhãoDivulgação/Polícia Rodoviária

Publicado 17/10/2026 20:59 | Atualizado 17/10/2026 21:03

Um caminhão com problemas mecânicos provocou a interdição parcial da RJ-155, conhecida como Rodovia Saturnino Braga, no início da tarde deste sábado (17). A rodovia liga Angra à Barra Mansa, no Sul Fluminense. O veículo quebrou dentro de um túnel, na altura do km 16, no distrito de Lídice, e ficou imobilizado em uma das faixas da pista. O problema foi solucionado e no final da tarde início da noite o fluxo de veículos foi normalizado.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a ocorrência foi provocada pela quebra do eixo do veículo de carga. O defeito impediu que o caminhão continuasse o trajeto e exigiu a adoção de medidas para controlar a circulação no trecho. Apenas veículos pequenos conseguiam passar pelo local. O fluxo voltou a fluir normalmente, após a retirada do caminhão do local, no final da tarde deste sábado.

Por causa da obstrução, o tráfego passou a funcionar no sistema de “siga e pare”. Policiais rodoviários permaneceram no local para orientar os motoristas, organizar a passagem dos veículos e reduzir os riscos durante a operação. O km fica bem na Serra de Lídice, íngrime e com chuva a nebulosidade torna o tráfego lento e requer dos motoristas muita atenção.

A restrição provocou alterações temporárias na circulação dentro do túnel, onde o espaço disponível para a passagem dos automóveis ficou limitado pela presença do caminhão, sem contar os desníveis do asfalto. A atuação dos agentes foi necessária para permitir o deslocamento alternado nos dois sentidos, enquanto a situação era resolvida.

Apesar do transtorno, não houve registro de colisão ou de pessoas feridas. O bloqueio parcial exigiu atenção redobrada dos condutores que passavam pela rodovia, especialmente nas proximidades do túnel. A orientação era respeitar a sinalização e seguir as instruções dos policiais responsáveis pelo controle do fluxo.

A RJ-155 é uma importante ligação rodoviária entre o litoral e Barra Mansa e outras localidades da região, sendo utilizada diariamente por veículos de passeio e de transporte de cargas. Intervenções nesse corredor podem provocar retenções temporárias, sobretudo em pontos estreitos, como túneis.

No final da tarde deste sábado, o trânsito foi totalmente liberado no trecho afetado. Com a retirada do caminhão, a circulação voltou ao normal, encerrando a operação de controle realizada pela Polícia Rodoviária.

Até a liberação da pista, não foram divulgadas informações sobre o destino do caminhão.