Apenas veículos pequenos conseguiam passar com muita dificuldade pela direita do caminhãoDivulgação/Polícia Rodoviária
Caminhão quebra dentro de túnel e bloqueia RJ-155
Que liga Angra à Barra Mansa. Veículo quebrou no km 16, em Lídice, e interditou parcialmente a rodovia. O trânsito já foi liberado
Dia D do Outubro Rosa com atendimento em unidades de Angra
Ação neste sábado, das 8h às 17h, oferecerá serviços de saúde da mulher, coleta de preventivo e solicitação de mamografia para moradoras cadastradas
PM apreende mais de 1.400 pinos de cocaína e 426 comprimidos de ecstasy em Angra
Operação no bairro Santa Rita resultou na apreensão de drogas avaliadas em R$ 20 mil, segundo a Polícia Militar, que intensifica ações contra o tráfico na Costa Verde
Acidente entre ônibus e carro com um morto e cinco feridos na Rio-Santos
Colisão foi hoje entre os km 482 e 483 e deixou cinco vítimas encaminhadas ao HMJ; Bonfim afirma que nenhum passageiro se feriu
PM apreende fuzil AK-47 e drogas durante operação na Sapinhatuba I
Ação do 33º BPM em Angra dos Reis resultou ainda na apreensão de arma, munições, cocaína, crack, maconha e um rádio transmissor
"Muralha Digital" auxilia forças policiais e será ampliada em Angra
Até o final do ano. Sistema de monitoramento ajudou a localizar dois homens com mandados de prisão e identificar um carro clonado em ações integradas no município
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