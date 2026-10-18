O foragido da Justiça de Sergipe foi encaminhado à delegacia de Angra - Divulgação/Polícia Civil

O foragido da Justiça de Sergipe foi encaminhado à delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 18/10/2026 14:06

Um homem de 47 anos, procurado pela Justiça de Sergipe pelos crimes de homicídio e estupro , foi preso nessa semana, na Avenida Itaguaí, no bairro Nova Angra, em Angra dos Reis, na Costa Verde. A captura ocorreu após agentes da Polícia Militar receberem informações sobre o suspeito e realizarem consultas aos sistemas de segurança.

De acordo com a corporação, o trabalho policial começou a partir do compartilhamento de dados entre equipes, que permitiu localizar o homem no endereço indicado. Durante a abordagem, os agentes verificaram a situação judicial do suspeito e identificaram um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe.

Após a confirmação da ordem judicial, o foragido recebeu ordem de prisão e foi conduzido à delegacia da região, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades. Também não foram fornecidos detalhes sobre as circunstâncias dos crimes atribuídos a ele, nem informações sobre o processo que resultou na expedição do mandado.

Segundo a polícia a prisão foi resultado da troca de informações entre agentes de segurança, procedimento utilizado para identificar pessoas com pendências judiciais e localizar suspeitos procurados em diferentes estados. Ainda de acordo com a polícia, a consulta aos bancos de dados permite verificar a existência de ordens de captura e confirmar os dados necessários para o cumprimento judicial.

Nesse caso, a verificação do mandado expedido em Sergipe possibilitou que os policiais confirmassem a condição de procurado do homem antes de encaminhá-lo à 166ª DP. A ocorrência reforça a importância da integração entre as forças de segurança de diferentes estados, para o êxito na operação de captura de foragidos.

O caso seguirá sob responsabilidade das autoridades judiciais competentes, que deverão dar continuidade aos procedimentos relacionados à ordem de prisão e o encaminhamento ao Estado onde foi condenado. A Polícia Militar não informou se houve participação de outras unidades na ação nem se o suspeito apresentou resistência durante a abordagem realizada no bairro Nova Angra.