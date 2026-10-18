Policiais na Sapinhatuba 1 apreendem armas e drogas - Divulgação/Reprodução PM

Policiais na Sapinhatuba 1 apreendem armas e drogasDivulgação/Reprodução PM

Publicado 18/10/2026 15:02 | Atualizado 18/10/2026 15:24

Policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar (33º BPM) apreenderam três fuzis, munições e drogas durante uma operação realizada nesse sábado (17), na Sapinhatuba I, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A ação teve como objetivo combater uma organização criminosa que atua no Estado, com ramificações na Costa Verde e disputa o território, após uma mega operação policial, que tirou de circulação o gerente do grupo criminoso na localidade. Na ação armas de alto poder de fogo foram apreendidas. Ninguém foi preso.

Durante a intervenção, as equipes localizaram dois fuzis Colt AR-10, de calibre 7,62 mm, e um fuzil Colt, de calibre 5,56 mm. O material apreendido também incluía três carregadores, sendo dois compatíveis com armamentos de calibre 7,62 mm e um de 5,56 mm.

Além das armas, os policiais recolheram 53 munições de diferentes calibres. Desse total, 35 eram de 7,62 mm e 18 de 5,56 mm. A quantidade e o tipo de equipamento encontrado reforçam a importância da retirada desse arsenal das mãos de grupos envolvidos em atividades criminosas. Os agentes apreenderam ainda entorpecentes e substâncias comumente associadas ao comércio ilegal de drogas. Entre os itens recolhidos estavam 23 pinos de cocaína, 23 papelotes de maconha, 59 pedras de crack e 60 frascos de loló.

O balanço da ocorrência reúne, portanto, três armas longas, munições, carregadores e 165 unidades de materiais relacionados a drogas. A apreensão integra as ações de enfrentamento ao tráfico de entorpecentes e às organizações criminosas que atuam na região.

Repressão ao crime organizado na Costa Verde

Segundo o 33º BPM, a operação faz parte do trabalho contínuo de repressão à criminalidade em Angra dos Reis, que tem o envolvimento da Força de Segurança. A estratégia busca enfraquecer a estrutura desses grupos, com atenção especial à apreensão de armamentos capazes de ampliar o poder de fogo dos criminosos. Essa é a segunda operação na comunidade, neste mês, com grande apreensão.

A unidade também destacou o compromisso de manter ações planejadas e direcionadas ao enfrentamento das organizações criminosas na Costa Verde. O objetivo é impedir que áreas do município sejam utilizadas como pontos de apoio para atividades ilícitas e disputas territoriais.

O batalhão informou que continuará atuando com planejamento e firmeza para combater o crime organizado e ampliar a segurança da população nas cidades do seu domínio, no sul do Estado. As informações extraoficiais se dão conta de que ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos fugiram para área de mata, deixando para trás todo armamento.