Lorena Bastos fatura ouro no MMA - Divulgação/Atleta

Lorena Bastos fatura ouro no MMADivulgação/Atleta

Publicado 18/10/2026 15:57 | Atualizado 18/10/2026 15:59

Aos 13 anos, a angrense Lorena Bastos vem consolidando seu nome entre as jovens promessas das artes marciais . Após acumular títulos no jiu-jítsu, a atleta ampliou seus horizontes e estreou no MMA com um resultado expressivo: duas medalhas de ouro na terceira etapa do Campeonato Estadual da Federação de MMA Desportivo do Rio de Janeiro (FMMAD-RJ). De malas prontas para os Estados Unidos, Lorena vai disputar o Miami Xtreme Challenge, em outubro e em novembro, está prevista sua estreia no Campeonato Brasileiro de Muay Thai.

Lorena disputou com atleta de 14 e 15 anos no cage Divulgação/Atleta

A competição foi realizada no Clube Sírio Libanês, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Com duas vitórias, a lutadora garantiu pontos importantes para a disputa do ranking estadual e demonstrou versatilidade ao enfrentar um desafio acima de sua faixa etária.

Inicialmente, Lorena corria o risco de ficar fora do torneio após a desistência da adversária inscrita na categoria de 12 e 13 anos. A oportunidade surgiu com a possibilidade de competir entre atletas de 14 e 15 anos. Com autorização do pai, ela aceitou o desafio e transformou a estreia no cage (áreas cercadas onde lutas acontecem), em uma conquista dupla.

O desempenho fortaleceu as expectativas para a última etapa do estadual, prevista para novembro. Embora a organização ainda não tenha divulgado a data, a angrense tem chances de assumir a liderança do ranking em sua categoria, coroando uma temporada de evolução e resultados expressivos.

Início nas artes marciais

A trajetória esportiva começou na Academia Grip, onde Lorena deu os primeiros passos no jiu-jítsu. Atualmente, ela representa a Mutaru, equipe na qual também treina muay thai e MMA. A dedicação às diferentes modalidades contribui para ampliar seu repertório técnico e desenvolver habilidades importantes para os esportes de combate.

Apesar dos resultados, a continuidade desse crescimento depende também de suporte financeiro. Como ocorre com muitos atletas amadores, Lorena busca patrocinadores que possam contribuir com os custos de treinamento, preparação física, deslocamentos e inscrições em torneios. O investimento é considerado importante para melhorar suas condições competitivas e ampliar as oportunidades de participação em eventos de alto nível.

A agenda dos próximos meses promete novos desafios. Em 24 de outubro, a jovem disputará o Miami Xtreme Challenge: Grappling Series, competição infantil de jiu-jítsu sem quimono, nos Estados Unidos. Já em novembro, está prevista sua estreia no Campeonato Brasileiro de Muay Thai.

Com disciplina, coragem e conquistas em diferentes modalidades, Lorena representa o potencial esportivo de Angra dos Reis. Seus resultados reforçam a expectativa de uma carreira promissora nas artes marciais.



