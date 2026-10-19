Foragido capturado pela Civil, em Paraty, é conduzido à delegacia de Angra - Divulgação/Polícia Civil

Foragido capturado pela Civil, em Paraty, é conduzido à delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil

Publicado 19/10/2026 19:06 | Atualizado 19/10/2026 19:13

Um homem de 34 anos, condenado por matar um morador em situação de rua a pedrada , foi preso neste sábado (17), em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Ele estava foragido e foi encontrado em uma área de difícil acesso no bairro São Gonçalo, após trabalho de monitoramento e inteligência da Polícia Civil. O homem fugiu do Fórum onde seria julgado pelo crime.

O crime aconteceu em outubro de 2022, em Angra dos Reis. De acordo com as investigações, a vítima dormia em uma calçada, em frente a rodoviária da cidade, quando foi surpreendida pelo agressor, que utilizou uma pedra de quase oito quilos para atingir sua cabeça. O homem morreu ainda no local.

Segundo a Polícia Civil, o assassinato teria sido motivado por um desentendimento anterior entre os envolvidos. Durante as apurações, testemunhas relataram que o acusado chegou a comentar com conhecidos que estava procurando a vítima com a intenção de matá-la.

Fuga antes do julgamento

O acusado respondia ao processo em liberdade e compareceu ao Fórum de Angra dos Reis na quinta-feira (15), data marcada para a sessão do Tribunal do Júri. No entanto, ele fugiu do prédio antes do início do julgamento.

Apesar da ausência do réu, a sessão foi realizada normalmente. Os jurados reconheceram a responsabilidade do acusado pelo crime, e ele acabou condenado por homicídio duplamente qualificado.

Após a decisão judicial, foi expedido imediatamente um mandado de prisão contra o condenado. A partir daí, agentes da Polícia Civil intensificaram as buscas para localizar o homem, que havia deixado o Fórum antes de ser julgado.

O trabalho de inteligência permitiu identificar o esconderijo do foragido em Paraty, município vizinho a Angra dos Reis. Com as informações reunidas durante o monitoramento, os policiais conseguiram chegar à área onde ele estava e efetuar a prisão.

Transferência para o sistema prisional

Depois de capturado, o homem foi encaminhado para a delegacia de Angra dos Reis. Conforme as informações divulgadas pela Polícia Civil, ele será transferido para o sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, onde permanecerá detido para cumprir a pena determinada pela Justiça.

A prisão encerra a busca pelo condenado após a fuga registrada no dia do julgamento. O caso teve origem em um homicídio ocorrido há quase quatro anos e foi concluído, nesta etapa, com a condenação pelo Tribunal do Júri e o cumprimento do mandado judicial.

A Polícia Civil não informou o tempo de pena imposto ao homem nem divulgou outros detalhes sobre a operação que resultou na captura em Paraty.