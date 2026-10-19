Foragido capturado pela Civil, em Paraty, é conduzido à delegacia de AngraDivulgação/Polícia Civil
Fuga antes do julgamento
Transferência para o sistema prisional
Condenado por matar morador de rua a pedradas é preso em Paraty
Homem de 34 anos foi condenado por homicídio duplamente qualificado em Angra; ele fugiu do Fórum antes do julgamento e foi localizado no bairro São Gonçalo
Lorena Bastos conquista ouro no MMA e se destaca no esporte
Aos 13 anos, atleta de Angra dos Reis brilha em sua estreia no MMA, mira liderança estadual e se prepara para Miami Xtreme Challenge
Operação policial apreende armamento pesado e drogas na Sapinhatuba I
Em Angra dos Reis. Ação foi realizada pelo 33º BPM e recolheu armamentos de calibres 7,62 mm e 5,56 mm, munições e quatro tipos de drogas
Procurado por homicídio e estupro em Sergipe é preso em Angra
Homem de 47 anos foi localizado pela Polícia Militar no bairro Nova Angra após troca de informações e confirmação de mandado judicial.
Caminhão quebra dentro de túnel e bloqueia RJ-155
Que liga Angra à Barra Mansa. Veículo quebrou no km 16, em Lídice, e interditou parcialmente a rodovia. O trânsito já foi liberado
Dia D do Outubro Rosa com atendimento em unidades de Angra
Ação neste sábado, das 8h às 17h, oferecerá serviços de saúde da mulher, coleta de preventivo e solicitação de mamografia para moradoras cadastradas
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