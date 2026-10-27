O Estádio Municipal, no bairro Balneário, em Angra dos Reis, recebeu na tarde desta terça-feira (27), olheiros do Cruzeiro e do Vitória para acompanhar os atletas das categorias de base do Angra Esporte Clube. A programação conta ainda com a presença de Iago, observador técnico do clube mineiro, e Bernardo, representante da equipe baiana.
A atividade é exclusiva para os jogadores que já integram os times do Angra, das categorias Sub-11 ao Sub-14. Após a participação dos atletas do futebol de campo, os representantes também acompanharão os jovens do Angra Futsal, projeto comandado por Iago Neves, conhecido como Iguinho.
Seleção de novos talentos será no sábado (31)
Antes do encontro com os observadores dos dois clubes, a comissão técnica do Angra Esporte Clube promoverá, no sábado (31), a partir das 8h, uma seleção voltada a garotos de 9 e 10 anos, nascidos em 2016 e 2017. A iniciativa busca identificar novos talentos de Angra dos Reis que possam integrar o trabalho de formação esportiva da equipe.
Os interessados deverão comparecer ao Estádio Municipal com o próprio material esportivo, vestindo camisa branca e short preto. A atividade representa uma oportunidade para crianças do município que desejam iniciar uma trajetória no futebol.
Possibilidades
A presença dos observadores amplia as possibilidades para os jovens atletas da cidade, que poderão apresentar suas habilidades diante de profissionais ligados a clubes de projeção nacional. A iniciativa também aproxima o trabalho de formação desenvolvido em Angra dos Reis, das estruturas profissionais de identificação e desenvolvimento de jogadores.
Durante as atividades, aspectos como domínio de bola, posicionamento, fundamentos técnicos e desempenho coletivo poderão contribuir para a identificação de atletas com potencial para avançar na modalidade.
Atletas do futsal também participarão
Os jogadores das categorias de base do Angra Futsal também terão espaço na programação. O projeto é comandado por Iago Neves, conhecido como Iguinho, e seus atletas serão acompanhados pelos observadores do Cruzeiro e do Vitória após a participação dos times de campo do Angra Esporte Clube.
A presença dos representantes amplia as oportunidades para os jovens esportistas do município, incluindo aqueles que desenvolvem suas habilidades nas quadras. O encontro permitirá que os profissionais conheçam jogadores de diferentes modalidades e observem suas características técnicas.
As iniciativas integram o trabalho de formação esportiva realizado em Angra dos Reis e reforçam a busca por oportunidades para os atletas das categorias de base. Para os garotos, o contato com profissionais ligados a clubes de alcance nacional pode representar um passo importante na busca por espaço no futebol.
A programação também valoriza o trabalho desenvolvido pelos treinadores locais na preparação de crianças e adolescentes, criando possibilidades de visibilidade para jogadores que sonham em seguir carreira no esporte.
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