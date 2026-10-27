Jogadores com idades entre 11 e 14 anos ocupam o gramado do estádio municipal na expectativa de uma oportunidade - Divulgação

Jogadores com idades entre 11 e 14 anos ocupam o gramado do estádio municipal na expectativa de uma oportunidadeDivulgação

Publicado 27/10/2026 19:18

O Estádio Municipal, no bairro Balneário, em Angra dos Reis, recebeu na tarde desta terça-feira (27), olheiros do Cruzeiro e do Vitória para acompanhar os atletas das categorias de base do Angra Esporte Clube. A programação conta ainda com a presença de Iago, observador técnico do clube mineiro, e Bernardo, representante da equipe baiana.

A atividade é exclusiva para os jogadores que já integram os times do Angra, das categorias Sub-11 ao Sub-14. Após a participação dos atletas do futebol de campo, os representantes também acompanharão os jovens do Angra Futsal, projeto comandado por Iago Neves, conhecido como Iguinho.

Cruzeiro e Vitória de olho no futsal angrense Divulgação

Seleção de novos talentos será no sábado (31)

Antes do encontro com os observadores dos dois clubes, a comissão técnica do Angra Esporte Clube promoverá, no sábado (31), a partir das 8h, uma seleção voltada a garotos de 9 e 10 anos, nascidos em 2016 e 2017. A iniciativa busca identificar novos talentos de Angra dos Reis que possam integrar o trabalho de formação esportiva da equipe.

Jogadores do Sub 9 e 10 do Angra também terão oportunidade Divulgação/Angra

Os interessados deverão comparecer ao Estádio Municipal com o próprio material esportivo, vestindo camisa branca e short preto. A atividade representa uma oportunidade para crianças do município que desejam iniciar uma trajetória no futebol.

Possibilidades

A presença dos observadores amplia as possibilidades para os jovens atletas da cidade, que poderão apresentar suas habilidades diante de profissionais ligados a clubes de projeção nacional. A iniciativa também aproxima o trabalho de formação desenvolvido em Angra dos Reis, das estruturas profissionais de identificação e desenvolvimento de jogadores.

A cada passe dos pequenos atletas é uma avaliação dos olheiros Divulgação

Durante as atividades, aspectos como domínio de bola, posicionamento, fundamentos técnicos e desempenho coletivo poderão contribuir para a identificação de atletas com potencial para avançar na modalidade.

Atletas do futsal também participarão

Os jogadores das categorias de base do Angra Futsal também terão espaço na programação. O projeto é comandado por Iago Neves, conhecido como Iguinho, e seus atletas serão acompanhados pelos observadores do Cruzeiro e do Vitória após a participação dos times de campo do Angra Esporte Clube.

A presença dos representantes amplia as oportunidades para os jovens esportistas do município, incluindo aqueles que desenvolvem suas habilidades nas quadras. O encontro permitirá que os profissionais conheçam jogadores de diferentes modalidades e observem suas características técnicas.

As iniciativas integram o trabalho de formação esportiva realizado em Angra dos Reis e reforçam a busca por oportunidades para os atletas das categorias de base. Para os garotos, o contato com profissionais ligados a clubes de alcance nacional pode representar um passo importante na busca por espaço no futebol.

A programação também valoriza o trabalho desenvolvido pelos treinadores locais na preparação de crianças e adolescentes, criando possibilidades de visibilidade para jogadores que sonham em seguir carreira no esporte.