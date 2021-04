Araruama lidera o ranking da campanha de vacinação na Costa do Sol Divulgação

Por Renata Cristiane

Publicado 22/04/2021 21:04 | Atualizado 22/04/2021 21:06

A aplicação das doses das vacinas contra o coronavírus nas cidades da Região dos Lagos tem sido, constantemente, alvo de polêmicas. Em março, o Ministério da Saúde liberou o uso de vacinas reservadas para a aplicação da 2ª dose, como forma de ampliar o número de vacinados no Brasil. Diversos municípios adotaram a medida e, agora, sofrem com a falta de imunizantes para o que precisam receber o reforço.



Um exemplo próximo à região é a cidade de Duque de Caxias. O município adiantou a vacinação para grupos não prioritários e, atualmente, não tem estoque para a aplicação da segunda dose, o que pode prejudicar a eficácia do imunizante, conforme especialistas.



Em Cabo Frio, a população pede para que as vacinas sejam aplicadas de forma mais ampla, sem a garantia de estoque. O prefeito José Bonifácio já afirmou que não seguirá o que foi feito em Caxias e vai continuar mantendo o estoque de segurança do imunizante para a dose de reforço.



A mesma estratégia tem sido adotada em Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Iguaba Grande, Macaé, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Maricá – que, inclusive, nos últimos dias anunciou que o estoque de vacinas para a primeira dose está esgotado e segue vacinando apenas a população que precisa do reforço.



Em declaração ao O Dia, a médica infectologista, dra. Apparecida Monteiro que, atua há mais de 30 anos nas secretarias de Saúde de Cabo Frio e Arraial do Cabo, garantiu que os prefeitos estão tomando a decisão correta.



“Temos que priorizar a segunda dose. Se o tempo entre as aplicações for muito longo, não saberemos sobre a eficácia. Os estudos que temos são com o tempo estabelecido da vacina. Temos que seguir o calendário”, explica. Confira a entrevista completa no fim da reportagem.



As entregas de remessas dos imunizantes tem tido atrasos e não há como garantir que chegarão a tempo nas cidades, caso todas as doses sejam utilizadas em um primeiro momento.

CONFIRA ÍNDICE DE VACINAÇÃO NA BAIXADA LITORÂNEA



Com 18,42% da população vacinada com a primeira dose do imunizante contra o coronavírus, Araruama lidera o ranking da campanha de vacinação na Costa do Sol. O município tem 134.293 habitantes e 24.725 moradores já receberam a vacina. Enquanto isso, Saquarema, que tem 90.583 moradores, assume a última posição, com 9,31%, ou seja, 8.438 vacinados.



Armação dos Búzios tem índice de 17,89%, com 6.169 vacinados, de um total de 34.447 moradores.



Arraial do Cabo já vacinou 4.874 moradores, ou seja, 15,93%. A cidade tem 30.593 habitantes.



Cabo Frio, dos 230.378 munícipes, apenas 21.604 (9,38%) receberam a primeira dose da vacina.



Iguaba Grande, a menor cidade da região, com 28.837 moradores, imunizou, com a primeira dose, 4.641 habitantes, garantindo o índice de 16,83%.



Já em Macaé, a cidade com mais moradores da Costa do Sol (261.501), 28.889 foram vacinados – 11,05% dos habitantes.



Rio das Ostras mantem o índice de imunizados com a primeira dose da vacina em 11,48%. Foram 17.821 vacinados, dos 155.193 moradores da cidade.



E, com 106.049 habitantes, São Pedro da Aldeia já imunizou 13.932 moradores (13,14%).



Até o fechamento desta matéria, a prefeitura de Maricá não respondeu sobre a quantidade de vacinados com a primeira dose na cidade.