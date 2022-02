Dono de empresa de reciclagem em Araruama é detido por falta de licença - Divulgação

Dono de empresa de reciclagem em Araruama é detido por falta de licençaDivulgação

Publicado 24/02/2022 18:47 | Atualizado 24/02/2022 18:48

O dono de uma empresa de reciclagem, em Araruama, na Região dos Lagos, foi detido nesta quarta-feira (23) por não apresentar as licenças pertinentes para a atividade durante uma operação policial no local.

Uma denúncia feita ao programa Linha Verde do Disque Denúncia, na qual citava a existência de uma empresa de reciclagem que vinha poluindo o solo e o ar, além de possíveis vetores de epidemias, levou policiais militares ambientais a verificarem o local.

Os policiais lotados na Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) do Parque Estadual da Costa do Sol informaram que a empresa de fato operava na Rua Monte Azul, no bairro Novo Horizonte, e que, ao indagar o proprietário a respeito das licenças pertinentes para a operação, o mesmo informou não as possuir. Por conta da negativa, ele foi encaminhado à 118ª Delegacia de Polícia (118ª DP), onde a ocorrência foi capitulada com base no artigo 60 da lei de crimes ambientais.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o Estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos, com a garantia do anonimato.