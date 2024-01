Política Costa do Sol

Secretário de Turismo de Arraial do Cabo afirma que movimento no verão 2024 dobrou

Júnior Chuchu foi o convidado do 120º episódio do RC Cast desta terça-feira (9) e, durante o bate-papo, comentou sobre o aumento da vinda de turistas, estudos do município sobre a taxa de TPA, calendário de eventos e muito mais. Confira