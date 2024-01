O autor do crime já possuía antecedentes criminais e foi autuado por lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica - Divulgação

O autor do crime já possuía antecedentes criminais e foi autuado por lesão corporal dolosa, ameaça e violência domésticaDivulgação

Publicado 11/01/2024 08:46

Araruama - Uma mulher grávida foi salva de violência doméstica na tarde da última segunda-feira (8), em Araruama. A vítima foi ameaçada de morte com uma faca de cozinha pelo companheiro — identificado como J.C.O.D.S., de 35 anos.

Segundo a ocorrência policial, a jovem de 25 anos conseguiu pedir ajuda por telefone e a denúncia chegou à Patrulha Maria da Penha. Com o apoio da Guarda Municipal, a equipe foi até o local e encontrou a vítima sendo mantida trancada na residência, em estado de choque, com o filho de 2 anos no colo. O agressor estava do lado de fora do imóvel e foi abordado pelos agentes.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico na UPA e, em seguida, foi conduzida ao Hospital Geral Municipal Dra. Jaqueline Prates, no Centro. Após receber os cuidados necessários, ela foi encaminhada à 118ª DP (Araruama), onde foi feito o registro de ocorrência. Lá, também foram tomadas as medidas cabíveis de acordo com a Lei Maria da Penha.

O agressor, que já possuía antecedentes criminais, foi preso em flagrante. Ele foi autuado por lesão corporal dolosa, ameaça e violência doméstica.

