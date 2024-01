Os atletas Geovane dos Santos e Geisa Coutinho vão competir na prova - Divulgação

Publicado 12/01/2024 08:11

Araruama - Evento tradicional no município, a Corrida de São Sebastião vai acontecer no dia 21 de janeiro. Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, a corrida vai percorrer toda a extensão da Orla Oscar Niemeyer, que conta com 10.827 metros.

Nesse ano, o evento contará com dois importantes nomes nomes do esporte, que estão inscritos na competição: Geovane dos Santos, corredor e especialista em meia-maratona e maratona; e Geisa Coutinho, atleta olímpica.

Geovane dos Santos conquistou reconhecimento após conquistar a medalha de bronze nos jogos Pan-Americanos de 2011, ocorridos no México. Já Geisa Coutinho é nascida em Araruama, campeã brasileira e recordista sul-americana no revezamento 4x400.

A corrida vai ser dividida em 12 categorias, divididas por idade. A concentração será a partir das 7h30, na Praia do Barbudo, com largada prevista para as 8h30. A chegada será na Pontinha do Outeiro, no bairro Areal.

É importante ressaltar que os atletas inscritos na competição devem retirar os kits entre os dias 17 e 19 de janeiro, das 10h às 17h, na sede da secretaria, que fica localizada na Rua Ary Parreira, 51 - Centro. Na ocasião, devem ser entregues o termo de compromisso impresso e assinado, documento de identificação e 2 kg de alimentos não-perecíveis, que serão doados a entidades filantrópicas.

Em nota, a Prefeitura de Araruama atribuiu o interesse dos dois esportistas em participarem da prova à infraestrutura e as condições de segurança da Orla Oscar Niemeyer.