Um dos acusados conseguiu fugir do local após ser baleado pelo empresário e foi encontrado na casa ao lado, já sem vida, após diligências da equipe - Divulgação

Publicado 15/01/2024 05:56

Araruama - Na manhã do último sábado (13), uma tentativa de roubo a uma residência resultou na prisão de um homem e na morte de outro, no bairro Fazendinha.

Segundo a ocorrência policial, o crime ocorreu na Rua Dr. Evaldo, no bairro em questão. Um empresário de 35 anos, proprietário do imóvel, foi surpreendido por três elementos no interior da própria casa e acionou a guarnição, solicitando ajuda.

Os agentes foram até o endereço informado e localizaram um dos criminosos, morador do bairro Clube dos Engenheiros, baleado no chão da sala da casa. O Corpo de Bombeiros foi acionado para providenciar o socorro.

A vítima relatou que reagiu ao assalto, atirando contra os criminosos ao perceber que um deles estava armado. Um dos acusados conseguiu fugir do local, após ser baleado pelo empresário, e foi encontrado na casa ao lado, já sem vida, após diligências da equipe.

No local do crime, foi apreendida uma arma pertencente à vítima: uma pistola Taurus G2 C 9mm, com carregador e 9 munições intactas. Além disso, também foi apreendida uma pistola .380mm, com carregador e 10 munições intactas, utilizada pelos criminosos. A arma pertencia a um policial militar da reserva remunerada e foi roubada no último dia 10 de janeiro.

A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminha à 118ª DP (Araruama), para registro, autuação em flagrante e demais providências cabíveis. O terceiro elemento conseguiu fugir e as equipes da 3ª CIA e GAT 2 continuam em diligências para efetuar a captura.

*Com informações de RC24H