O projeto promete fortalecer ainda mais o turismo na região, encantando munícipes e visitantes - Divulgação

Publicado 15/01/2024 06:11

Araruama - Mais novo espaço de lazer e conservação ambiental no município de Araruama, o Botânico das Asas será inaugurado no dia 27 de janeiro. O local vai oferecer espaço para piquenique, ações ambientais e educativas com foco na sustentabilidade e preservação do Meio Ambiente, além dos aguardados Palácio das Borboletas e Palácio das Araras.

Localizado nos fundos da Praça Menino João Hélio, no Centro, o espaço já começou a receber as primeiras espécies, dentre elas, borboletas e aves silvestres e exóticas, como pavões e marrecos, que farão parte do acervo do local.

O projeto promete fortalecer ainda mais o turismo na região, encantando munícipes e visitantes. A inauguração do Botânico das Asas será a primeira de uma série de inaugurações previstas para o início do ano, como foi anunciado pela prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho.

Ao longo de 40 dias, a Prefeitura irá entregar diversas obras e projetos, dentre eles, a Escola Bilíngue Municipal com orientação em Gastronomia e Hotelaria.