Para receber o atendimento, é necessário que os pais ou responsáveis apresentem um documento de identificação da criança, cartão do SUS e comprovante de endereço - Divulgação

Para receber o atendimento, é necessário que os pais ou responsáveis apresentem um documento de identificação da criança, cartão do SUS e comprovante de endereçoDivulgação

Publicado 30/05/2024 06:34 | Atualizado 30/05/2024 06:34

Araruama - Iniciativa implementada pela Prefeitura de Araruama para levar os serviços médicos para mais perto da população, o “Meu Médico, Meu Bairro” vai percorrer cinco localidades no mês de junho. O programa conta com um ônibus totalmente equipado, que facilita o acesso dos moradores aos atendimentos de saúde.



No mês de junho, cinco localidades serão contempladas: Mutirão, Educandário, Iguabinha, Ponte dos Leites e Outeiro. As consultas serão na área da pediatria, com horário de atendimento sempre das 9h às 16h30.

Para receber o atendimento, é necessário que os pais ou responsáveis apresentem um documento de identificação da criança — como registro de nascimento ou identidade —, cartão do SUS e comprovante de endereço.



Confira os dias de atendimento em cada localidade:



MUTIRÃO

Segunda-feira (3, 10 e 17 de junho)

CRAS do Mutirão



EDUCANDÁRIO

Terça-feira (4, 11 e 18 de junho)

CRAS do Outeiro



IGUABINHA

Quarta-feira (5, 12 e 19 de junho)

Policlínica de Iguabinha



PONTE DOS LEITES

Quinta-feira (6, 13 e 20 de junho)

Praça do Corte



OUTEIRO

Sexta-feira (7, 14 e 21 de junho)

Colégio Andrade Muller