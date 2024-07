O crescimento serve de atrativo para que cada vez mais empresas optem por investir na cidade, garantindo mais empregos à população e mantendo Araruama em constante evolução - Divulgação

O crescimento serve de atrativo para que cada vez mais empresas optem por investir na cidade, garantindo mais empregos à população e mantendo Araruama em constante evoluçãoDivulgação

Publicado 02/07/2024 11:44

Araruama - Araruama é destaque em desenvolvimento econômico na Região dos Lagos. Com investimentos constantes em infraestrutura urbana, implementação de projetos sociais com foco em geração de trabalho e renda e iniciativas de fomento ao turismo, o município vive um período de grandes avanços e está em sua melhor fase de crescimento.

Obras de pavimentação e asfaltamento, a inauguração da Orla Oscar Niemeyer — que se transformou em um importante cartão-postal do município — e a criação do Botânico das Asas são algumas das iniciativas implementadas pela gestão da prefeita Lívia de Chiquinho que impulsionaram de forma significativa o desenvolvimento econômico e turístico de Araruama.

Além disso, a criação de projetos como o Café do Trabalhador, Casa Creche, Casa Saúde e Fisio Casa contribuem para a geração de trabalho e renda, oportunizando que munícipes que estavam em situação de desemprego se tornem donos do próprio negócio e sejam reinseridos no mercado de trabalho.

Os investimentos em eventos culturais também são responsáveis por esse avanço, atraindo turistas e movimentando a economia local. O município hoje conta com a maior feira literária da Região dos Lagos, a Araruama Literária, e no mês de julho vai sediar mais um importante evento: o Araruama Wine Jazz Festival.

Em 2023, Araruama ficou no topo de diversos rankings de geração de empregos na Região dos Lagos, segundo relatórios da Firjan, pela plataforma Retratos Regionais. Os dados analisados levam em consideração as informações do saldo de empregos formais disponibilizados através do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e reafirmam a onda de desenvolvimento no município.

O crescimento serve de atrativo para que cada vez mais empresas optem por investir na cidade, garantindo mais empregos à população e mantendo Araruama em constante evolução. Nos últimos anos, diversas franquias têm se instalado no município araruamense, dentre elas: Giraffas, Hering, Bob’s, Subway, Megamatte, Dom Atacadista, Assaí, João da Roçadeira, Casas Pernambucanas, Magalu, Nestlé, Anacapri, Lugano, Kopenhagen, Carmen Steffens e diversas outras. A mais recente novidade é a chegada do McDonald’s, que deve ocorrer nos próximos meses.