Publicado 03/07/2024 07:54

Araruama - No dia 26 de julho, a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, vai realizar uma ação da campanha Julho Amarelo, com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos e as formas de prevenção às hepatites virais. O evento será na Praça da Bíblia, no Centro, ao lado da Superintendência da Mulher, das 9h às 15h.

A ação vai disponibilizar testes rápidos gratuitos de hepatites B e C, além de vacinação para hepatite B (para se vacinar, é necessário levar cartão do SUS, carteira de vacinação e o documento de identidade).

O profissionais de saúde vão estar a postos para oferecer orientações ao público presente sobre as vias de transmissão e as formas de prevenção das hepatites virais.