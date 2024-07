O evento vai contar com uma programação especial, que inclui shows de artistas nacionais e internacionais de jazz e blues, palestras, estandes de vinícolas e importadoras e alta gastronomia - Divulgação

O evento vai contar com uma programação especial, que inclui shows de artistas nacionais e internacionais de jazz e blues, palestras, estandes de vinícolas e importadoras e alta gastronomiaDivulgação

Publicado 03/07/2024 07:57

Araruama - De 26 a 28 de julho, vai acontecer a 3ª edição do Araruama Wine Jazz Festival. O evento, que é parte do calendário oficial do município e um dos mais aguardados pelo público, reúne vinhos, gastronomia e boa música.

O festival será realizado na Praça Menino João Hélio, no Centro, e terá uma programação especial com shows de artistas nacionais e internacionais de jazz e blues, palestras, estandes de vinícolas e importadoras e alta gastronomia.

A programação completa do evento será divulgada em breve.