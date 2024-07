Verônica do Café Capri anunciou sua decisão de abrir mão da pré-candidatura em prol da união de forças entre os grupos políticos, se apresentando como pré-candidata a vice na chapa de Daniela de Lívia - Divulgação

Publicado 13/07/2024 14:48

Araruama - Em coletiva de imprensa ocorrida na manhã deste sábado (13), foi anunciada a aliança entre a empresária Verônica Januário, então pré-candidata a prefeita de Araruama, e o grupo político da prefeita Lívia de Chiquinho.

Na reunião, também estiveram presentes a chefe do executivo araruamense, Lívia de Chiquinho, o presidente do diretório municipal do MDB, Chiquinho da Educação e a pré-candidata a prefeita, Daniela de Lívia.

Na ocasião, Verônica do Café Capri, como é conhecida, anunciou sua decisão de abrir mão da pré-candidatura em prol da união de forças entre os grupos políticos, se apresentando como pré-candidata a vice na chapa de Daniela de Lívia.

A prefeita Lívia de Chiquinho ressaltou que a união tem como objetivo garantir que o município continue progredindo em todas as áreas, como saúde, educação e infraestrutura. “É pensando em uma cidade cada vez mais evoluída que a Verônica está vindo conosco, somando com a Daniela. São duas mulheres vitoriosas que mostram sua capacidade técnica para o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou.

“Eu acredito que, na política, o “nós” tem que vir antes do “eu”, então eu dou um passo atrás na minha motivação de ser pré-candidata a prefeita. Eu não poderia deixar uma vaidade ou qualquer outro motivo comprometer o destino da nossa cidade de Araruama. Acredito que, juntos, poderemos fazer a diferença na vida dos cidadãos”, ressaltou a pré-candidata a vice-prefeita Verônica Januário, filiada ao partido NOVO.

“Hoje viemos dar a notícia da chegada do grupo político da Verônica Januário, que veio se juntar à nossa caminhada e à nossa luta. Com certeza temos o mesmo propósito: uma cidade cada vez melhor e mais desenvolvida. Nossa caminhada vai ser uma caminhada de vitória, para levar todas as obras e trabalhos que a gente tem a seguir em Araruama”, anunciou a pré-candidata a prefeita Daniela de Lívia, comemorando a união.

A parceria promete movimentar o cenário político local, solidificando o desejo de ambos os grupos de lutar pelo desenvolvimento do município araruamense e pelo bem-estar da população.