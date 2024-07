Em Iguabinha, um casaco contendo 55 buchas de maconha e 18 pinos de cocaína foi apreendido pelos agentes - Divulgação

Em Iguabinha, um casaco contendo 55 buchas de maconha e 18 pinos de cocaína foi apreendido pelos agentesDivulgação

Publicado 15/07/2024 05:47 | Atualizado 15/07/2024 05:52

Araruama - Neste sábado (13), diversas ações de combate ao tráfico de drogas foram efetuadas pela Polícia Militar em Araruama, resultando na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e na prisão de dois suspeitos.



No bairro Clube dos Engenheiros, os agentes abordaram um homem com tornozeleira eletrônica por tentativa de homicídio. Após realizarem uma busca nas proximidades, os policiais apreenderam 63 pedras de crack, 36 buchas de maconha e R$ 26 em espécie. O acusado foi encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por tráfico de drogas.



No distrito de Iguabinha, na Avenida Amazonas, dois indivíduos em atitude suspeita tentaram fugir ao perceberem a aproximação da viatura. Os militares efetuaram uma perseguição, que resultou na captura de um dos criminosos. Um casaco contendo 55 buchas de maconha e 18 pinos de cocaína foi encontrado no local e apreendido. O acusado foi conduzido à 118ª DP e autuado.



Já no bairro Jardim São Paulo, os agentes avistaram dois elementos que fugiram ao notarem a aproximação policial, não sendo possível alcançá-los. Uma sacola contendo 167 pinos de cocaína e 73 pedras de crack foi encontrada no local. O material apreendido foi encaminhado à 118ª DP.

