Publicado 15/07/2024 05:52

Araruama - Neste sábado (13), os moradores do bairro Novo Horizonte receberam a visita do projeto Ação Social Volante. A iniciativa conta com a atuação de uma equipe multidisciplinar, que se desloca semanalmente pelos bairros do município para disponibilizar uma série de serviços à população. Na ação deste sábado, foram realizados 671 atendimentos gratuitos.

Na área da saúde, foram efetuadas 75 consultas com dentista, 42 consultas com pediatra, 55 consultas com clínico geral e 5 consultas com nutricionista, além de 104 aferições de pressão e glicemia. Um dos destaques da ação foi a vacinação contra a gripe, que contemplou 105 pessoas.

A equipe do CRAS participou do evento, oferecendo serviços de bem-estar. Ao todo, foram realizados 63 atendimentos com trancista, 60 atendimentos com barbeiro, 67 com manicure e 82 com designer de sobrancelhas.

A equipe da Secretaria de Política Social (SEPOL) também esteve presente na ação, realizando consultas, atualizações e novos cadastros no programa CadÚnico.

A moradora do bairro Novo Horizonte, Márcia, comemorou a chegada do projeto ao bairro. “É uma oportunidade que nós moradores temos que abraçar. Agradecer a nossa prefeita por ter esse carinho, esse cuidado e por lembrar da gente. A comunidade só tem a agradecer, nós realmente precisamos e estamos sendo atendidos”, declarou.