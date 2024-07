A vítima, uma mulher de 66 anos de idade, foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com dores na costela - Divulgação

Publicado 16/07/2024 06:11

Araruama - Na noite deste domingo (13), um homem de 68 anos foi preso após agredir a esposa na residência do casal, localizada no bairro Outeiro. A vítima, uma mulher de 66 anos de idade, foi socorrida e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com dores na costela.

De acordo com informações da PM, os agentes foram acionados ao local após um familiar da vítima receber uma ligação da mãe relatando o crime. Chegando ao endereço, os policiais encontraram o casal e a vítima confirmou as agressões sofridas.

Diante dos fatos, o agressor foi preso em flagrante e encaminhado à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado por lesão corporal e crime contra a mulher, previsto na Lei Maria da Penha. A vítima também foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exame de corpo de delito.