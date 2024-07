O projeto pioneiro oferece um contraturno com atendimentos de diversas especialidades médicas, como: psiquiatria, psicologia, psicopedagogia, nutrição, psicomotricidade, fonoaudiologia, neurologia, fisioterapia e musicoterapia - Divulgação

Publicado 16/07/2024 19:30 | Atualizado 16/07/2024 19:32

Araruama - Foi inaugurada, nesta segunda-feira (15), a nova Escola Clínica Autismo+ em Araruama. Iniciativa implementada pela Prefeitura, a unidade de ensino vai funcionar em atendimento exclusivo aos alunos da rede pública municipal.

O projeto pioneiro oferece um contraturno com atendimentos de diversas especialidades médicas — como psiquiatria, psicologia, psicopedagogia, nutrição, psicomotricidade, fonoaudiologia, neurologia, fisioterapia e musicoterapia — para que os estudantes possam desenvolver suas habilidades cognitivas. Ao todo, a unidade terá capacidade para realizar até 150 atendimentos semanais.

O espaço moderno e totalmente equipado foi projetado com salas sensoriais e áreas interação coletiva e inclui acessibilidade e estacionamento. O local tem como foco a promoção de atendimento humanizado para os alunos da rede municipal, visando a igualdade de direitos e o respeito às diferenças.

A iniciativa representa um importante passo na inclusão desses alunos, proporcionando um ambiente de desenvolvimento seguro e acolhedor e atendendo às necessidades específicas de cada criança, com suporte integral.

A prefeita Lívia de Chiquinho destacou a importância da luta pela inclusão. “Araruama hoje com certeza é uma grande referencia na luta pelo autismo. Não medimos esforços nem investimentos para a construção dessa extraordinária obra de transformação de vidas. Nós, como cidadãos, temos o papel crucial de lutar pela causa, de nos colocar no lugar do outro. Nós temos que ter uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou.

O acesso ao serviço será através de encaminhamento da unidade escolar municipal onde o aluno estiver matriculado, com o preenchimento do relatório escolar pela equipe pedagógica. Em posse do encaminhamento, o responsável pela criança poderá se dirigir à unidade para o primeiro acolhimento e agendamento da avaliação com a equipe especializada.

A Escola Clínica Autismo+ fica localizada na Rua Emílio Zaluar, no Centro, e vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 13h.