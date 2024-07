A ação está sendo deflagrada em diversos bairros do município, com o cumprimento de mandados de prisão, recaptura de evadidos do sistema prisional e colheita de informações relacionadas aos procedimentos da distrital - Divulgação

Publicado 17/07/2024 14:26 | Atualizado 17/07/2024 14:27

Araruama - Está em andamento, nesta quarta-feira (17), uma megaoperação conjunta entre as forças de segurança com o objetivo de combater o tráfico de drogas e capturar foragidos em Araruama. Intitulada Lagoa Limpa, a operação reúne policiais militares do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM), civis da 118ª DP e agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).



A ação está sendo deflagrada em diversos bairros do município, com o cumprimento de mandados de prisão, recaptura de evadidos do sistema prisional e colheita de informações relacionadas aos procedimentos da distrital.



Na ocasião, policiais civis da 118ª DP (Araruama), sob a coordenação do Delegado Titular em exercício, Renato Tomaz Condez Silva, capturaram um homem 32 anos de idade e uma mulher de 33.



Contra o acusado, foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), expedido pela Vara de Execuções Penais. Já contra a mulher foi cumprido um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela Vara Criminal de Araruama.



A Operação Lagoa Limpa segue em andamento e, com a ação desencadeada nesta quarta-feira, foram colhidas informações para subsidiar uma segunda etapa.



Em nota, o 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM) informou: “O Comando do 25º BPM informa que está sendo realizada no município de Araruama a Operação Lagoa Limpa, ação integrada entre as forças de segurança, PMERJ (SSI, P2/25°BPM, 3° CIA do 25° BPM), PCERJ (118 DP) e SEAP (SSISPEN, DIV-RECAP). A Operação encontra-se em andamento. O saldo operacional será informado ao término”.

