Com o elemento, foram encontrados um revólver calibre 32 municiado com seis munições intactas e um aparelho celular. Durante a abordagem, ele confessou envolvimento com o tráfico de drogasDivulgação

Publicado 18/07/2024 11:33

Araruama - Na noite desta quarta-feira (17), um homem de 20 anos foi preso em flagrante no bairro Engenho Grande. O elemento já possuía duas passagens por tráfico de drogas e estava usando uma tornozeleira eletrônica e em posse de uma arma de fogo no momento da prisão.



Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição recebeu uma denúncia informando sobre a presença de indivíduos armados traficando drogas na Rua dos Maias. A equipe procedeu ao endereço informado e, no local, os militares avistaram os suspeitos correndo em direção a uma área de mata.



Os agentes efetuaram um cerco tático e conseguiram deter um dos indivíduos. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 32 municiado com seis munições intactas e um aparelho celular. Durante a abordagem, o homem confessou envolvimento com o tráfico de drogas.



Ele foi encaminhado para à 118ª DP (Araruama), onde foi autuado e permanece preso à disposição da Justiça.

(Com informações de RC24H)