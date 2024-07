A iniciativa prevê o fornecimento gratuito da primeira refeição do dia aos trabalhadores do município. Atualmente, o projeto conta com três unidades em funcionamento, nos bairros Mataruna, Japão e Rio do Limão - Divulgação

A iniciativa prevê o fornecimento gratuito da primeira refeição do dia aos trabalhadores do município. Atualmente, o projeto conta com três unidades em funcionamento, nos bairros Mataruna, Japão e Rio do LimãoDivulgação

Publicado 23/07/2024 05:50

Araruama - Nesta quarta-feira (24), a Prefeitura de Araruama vai realizar a entrega de mais uma unidade do projeto Café do Trabalhador. Dessa vez, a localidade contemplada será o bairro Fazendinha. A inauguração vai acontecer às 9h30, na Rua Francisco Souza, n° 41 - QD B.

O Café do Trabalhador é uma iniciativa que prevê o fornecimento gratuito da primeira refeição do dia aos trabalhadores do município. Atualmente, o projeto conta com três unidades em funcionamento, nos bairros Mataruna, Japão e Rio do Limão.

Cada núcleo de atendimento tem a capacidade de servir 100 refeições de café da manhã por dia. Além de oferecer o auxílio aos trabalhadores, garantindo mais dignidade e qualidade de vida, o projeto também inclui geração de trabalho e renda. As casas ou pontos comerciais contemplados pelo programa são anexos às residências de moradores dos bairros, antes em situação de desemprego.

Os proprietários recebem um valor referente ao aluguel do imóvel e ficam responsáveis por servir a refeição, que é composta por um pão francês com manteiga e café ou café com leite (servido com açúcar ou adoçante). Cada unidade conta com um espaço com mesas e cadeiras para que os trabalhadores possam se alimentar com tranquilidade e conforto antes de seguirem para seus locais de trabalho.