Nesse ano, a programação do evento vai incluir shows de artistas nacionais e internacionais de jazz e blues, palestras, estandes de vinícolas e importadoras e aulas show de gastronomiaDivulgação

Publicado 24/07/2024 05:47

Araruama - De 26 a 28 de julho, a Praça Menino João Hélio será palco da terceira edição do Araruama Wine Jazz Festival. O evento é um dos mais aguardados do calendário oficial do município e reúne vinhos, gastronomia e muita música.



Nesse ano, a programação do evento vai incluir shows de artistas nacionais e internacionais de jazz e blues, palestras, estandes de vinícolas e importadoras e aulas show de gastronomia.



26 DE JULHO | SEXTA-FEIRA

STAND PRINCIPAL

10h às 12h - David Estevam Quarteto

12h - DJ

13h às 14h - Luiza Jacques

14h30 às 15h30 - Kauã Alfradique

16h às 17h - Sax: Vinicius Lage

18h às 19h - Banda Black Jack

ESPAÇO CULTURAL ZIRALDO

17h - Aula Show: Lugano



PALCO PRINCIPAL

20h - Deanna Bogart (USA)

21h30 - Afrojazz

23h - Tony Gordon



27 DE JULHO | SÁBADO

STAND PRINCIPAL

10h - Palestra Sommelier

11h às 12h - Sax: Kakadio

13h às 14h30 - Arthur Vigne: Sexteto

15h às 16h30 - The Two Brothers Band

18h30 às 19h30 - Dudu Lima

12h e 17h - DJ

ESPAÇO CULTURAL ZIRALDO

12h - Aula Show: Restaurante Flor da Lagoa

PALCO PRINCIPAL

20h - Stanley Jordan (USA)

21h30 - Blue Beatles

23h - Orquestra Voadora



28 DE JULHO | DOMINGO

STAND PRINCIPAL

10h - Palestra Sommelier

11h às 12h - Sax: Luiz Henrique

12h - DJ

13h às 14h30 - Bruno Rigoni Blues

15h às 16h30 - Gabriel Leite Quarteto

17h às 18h - Sax Kakadio

18h às 19h - Hook Errera (USA)

ESPAÇO CULTURAL ZIRALDO

12h - Aula Show: Arbô

17h30 - Aula Show: Zanatta Bistrô

PALCO PRINCIPAL

20h - Nico Rezende

21h30 - Laretha Weathersby (USA)