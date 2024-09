Duas mochilas foram apreendidas, contendo 293 cápsulas de cocaína, 118 buchas de maconha, 106 pedras de crack, um carregador de pistola, um celular e R$ 40 em espécie - Divulgação

Publicado 09/09/2024 05:22

Araruama - Nesta sexta-feira (6), dois homens foram presos por tráfico de drogas no Condomínio 2, em Araruama. Segundo informações do 25º BPM, uma denúncia levou os agentes até o local, onde quatro suspeitos foram avistados e fugiram ao perceberem a aproximação policial.



Os militares efetuaram um cerco tático e conseguiram deter dois suspeitos, de 18 e 26 anos de idade. Duas mochilas foram apreendidas após varredura no local, contendo 293 cápsulas de cocaína, 118 buchas de maconha, 106 pedras de crack, um carregador de pistola, um celular e R$ 40 em espécie.



A dupla foi conduzida à 118ª DP (Araruama) e permaneceu presa.

(Com informações de RC24H)