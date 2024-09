Daniela de Lívia (foto maior) lidera pesquisa, seguida por Penha Bernardes (acima, à direita) e Sérgio Ribeiro (abaixo, à direita) - Divulgação

Daniela de Lívia (foto maior) lidera pesquisa, seguida por Penha Bernardes (acima, à direita) e Sérgio Ribeiro (abaixo, à direita)Divulgação

Publicado 24/09/2024 11:17 | Atualizado 24/09/2024 11:33

Araruama - Pesquisa da GERP divulgada nesta terça-feira (24), registrada no TSE sob o número RJ-06223/2024, aponta a candidata Daniela de Lívia (MDB) liderando as intenções de voto em Araruama. Ela tem 50% na estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. Penha Bernardes (PL) aparece na segunda colocação, com 23%, seguida por Sérgio Ribeiro (DC), com 8%.

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é revelado aos entrevistados, Daniela de Lívia tem 33%, seguida de Penha Bernardes com 20% e Sérgio Ribeiro com 5%. Rejane Silva (PMB) não alcançou 1% das intenções de voto e outros citados somam 2%.

A pesquisa também perguntou em quem os eleitores não votariam. Nesse quesito, a candidata do PL, Penha Bernardes, lidera o índice de rejeição, com 31%. Rejane Silva tem 21%, Sérgio Ribeiro 20% e Daniela de Lívia, 16%. Somente 4% dos entrevistados disseram que votariam em qualquer um deles e 4% afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos. Já 25% não sabem ou não responderam.

O levantamento também mediu a aprovação ao atual governo de Araruama e 72% dos entrevistados disseram aprovar a administração de Lívia de Chiquinho (Republicanos). Ela apoia a candidata Daniela de Lívia, que lidera a pesquisa.

O Instituto GERP também questionou os eleitores sobre a atual situação da cidade, avaliando a necessidade de continuidade ou mudança. Nesse cenário, 32% dos entrevistados afirmaram querer continuidade, 43% disseram que a prefeitura precisa de mudança transformadora, 17% optaram por mudança moderada e 8% não sabem ou não responderam.

A pesquisa entrevistou 500 pessoas no dia 21 de setembro, categorizadas em diferentes gêneros, faixas etárias, classes sociais, religiões e níveis de instrução, em diversas áreas do município. A margem de erro é de 4,47 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95,55%.

ESPONTÂNEA

Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria?

Daniela de Livia...................... 33%

Penha Bernardes.................... 20%

Sergio Ribeiro.......................... 5%

Rejane Silva............................. 0%

Outros......................................2%

Não sabe/Não respondeu........ 39%

ESTIMULADA

Se as eleições fossem hoje e os candidatos fossem estes, em quem você votaria?

Daniela de Livia...................... 50%

Penha Bernardes.................... 23%

Sergio Ribeiro.......................... 8%

Rejane Silva............................. 0%

Nenhum deles..........................6%

Não sabe/Não respondeu........ 12%