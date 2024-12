A Prefeitura orienta que não sejam estacionados veículos nos dois sentidos da Rua Estados Unidos e da Avenida Brasil (da Rua Estados Unidos até a Rodovia Amaral Peixoto), no horário estipulado - Divulgação

Publicado 31/12/2024 04:17

Araruama - A Prefeitura de Araruama divulgou o esquema de trânsito que vai estar em vigor durante o Réveillon no município. As alterações temporárias começam nesta terça-feira (31), às 15h, e vão até o dia 1 de janeiro.

A Prefeitura orienta que não sejam estacionados veículos nos dois sentidos da Rua Estados Unidos e da Avenida Brasil (da Rua Estados Unidos até a Rodovia Amaral Peixoto), no horário estipulado. O descumprimento está sujeito à multa e remoção do veículo.

ESQUEMA DE TRÂNSITO

VIAS PARCIALMENTE FECHADAS:

- Avenida República do Chile

- Rua Paraguai

- Rua Estados Unidos

- Rua República do El Salvador

- Rua Honduras

- Rua Nicarágua

- Rua Gen. Eurico Gaspar Dutra

VIAS TOTALMENTE FECHADAS:

- Avenida Araruama

- Mão Inglesa (em frente a Praça Antônio Raposo)

- Rua República Dominicana

- Rua Bolívia

- Rua Narciso Lovato

VIA COM INVERSÃO NO TRÂNSITO

- Rua México (trecho entre a Av. Brasil e RJ-106)