Lívia exerceu o cargo de chefe do executivo araruamense por dois mandatos consecutivos e teve papel fundamental na campanha eleitoral que elegeu a atual prefeita do município, Daniela Soares - Divulgação

Publicado 28/01/2025 06:13

Araruama - Nesta segunda-feira (27), a ex-prefeita de Araruama, Lívia de Chiquinho, protocolou pedido de exoneração do cargo de Secretária Municipal de Governo. Lívia exerceu o cargo de chefe do executivo araruamense por dois mandatos consecutivos e teve papel fundamental na campanha eleitoral que elegeu a atual prefeita do município, Daniela Soares.

Em postagem publicada nas redes sociais, a ex-prefeita compartilhou imagens do pedido de exoneração e declarou que não será conivente com a nova administração, que “se aliou a empresários e vereadores, que hoje estão dando as coordenadas da gestão com interesses próprios”.

No documento, o pedido de exoneração foi justificado pelo fato de “discordar em sua plenitude da conduta e direcionamento da gestão pública municipal implementada por vossa excelência desde 1° de janeiro de 2025 que, inexplicavelmente e ferindo de forma contundente os mais comezinhos princípios que regem a administração pública se arrastam ao beiral do abuso de poder”, relatou.

Na publicação, a ex-prefeita fez um desabafo sobre ingratidão: “Luto sempre pela população, pelo cumprimento das leis e a transparência. Peço desculpas ao povo araruamense por ter indicado essa pessoa, ao qual pensei que conhecia. A ingratidão é o pior defeito que um ser humano pode ter”.