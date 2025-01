Diversas oficinas estão disponíveis para inscrição. Dentre elas, corte e costura, panificação, confeitaria, barbeiro, manicure e arte em tramas - Divulgação

Diversas oficinas estão disponíveis para inscrição. Dentre elas, corte e costura, panificação, confeitaria, barbeiro, manicure e arte em tramasDivulgação

Publicado 28/01/2025 06:23

Araruama - Estão abertas as inscrições para as oficinas de trabalho e renda dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Araruama. Ao todo, 1360 vagas foram disponibilizadas em áreas como panificação, confeitaria, corte e costura, barbeiro e manicure.

As inscrições vão até o dia 31 de janeiro. Os interessados devem comparecer a uma das unidades do CRAS e apresentar o Número de Identificação Social (NIS) — obtido por meio de cadastramento no programa Cadastro Único, do Governo Federal — documento de identidade, CPF, comprovante de residência e declaração de escolaridade para crianças e adolescentes.

Os CRAS funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira as oficinas disponíveis em cada unidade:

CRAS do Outeiro

40 vagas para cada modalidade

- Design de sobrancelhas

- Trança

- Corte e costura

- Barbeiro

- Manicure

- Massagem relaxante e redutora

CRAS Bananeiras

40 vagas para cada modalidade

- Design de sobrancelhas

- Trança

- Corte e costura

- Barbeiro

- Panificação

- Manicure

- Confeitaria

CRAS Mutirão

40 vagas para cada modalidade

- Barbeiro

- Trança

- Manicure

- Design de sobrancelhas

- Confeitaria

CRAS Fazendinha

40 vagas para cada modalidade

- Barbeiro

- Costura criativa

- Corte e costura

- Design de sobrancelhas

- Massagem relaxante e redutora

- Manicure

- Massa salgada

- Confeitaria

CRAS São Vicente

40 vagas para cada modalidade

- Panificação

- Confeitaria

- Trança

- Arte em tramas

- Design de sobrancelhas

- Manicure

- Costura criativa

- Barbeiro