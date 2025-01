O cantor Dilsinho é um dos grandes destaques da festa, com apresentação agendada para o primeiro dia de evento (6), às 22h30 - Divulgação

Publicado 29/01/2025 05:18

Araruama - No dia 6 de fevereiro, o município de Araruama completa 166 anos de emancipação político-administrativa. Para celebrar a data, a Prefeitura organizou uma festa com shows de artistas do cenário nacional. O evento gratuito vai acontecer na Praça de Eventos da Pontinha, no Centro.

Confira a programação:

6 DE FEVEREIRO

20h - Abertura: Glauco Zulo

22h30 - Dilsinho

7 DE FEVEREIRO

20h - Abertura: Júnior e Gustavo

22h30 - João Lucas e Marcelo

O evento promete impulsionar o turismo na região e a expectativa é de que um grande público compareça aos dois dias de festa, entre moradores e visitantes.