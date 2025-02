A ação contou com aproximadamente 40 trabalhadores e teve como foco a remoção de lixo verde: resíduos originados de podas e remoção de vegetação, como galhos, troncos, folhagens e capim - Victor Macharet

Publicado 23/02/2025 23:46

Araruama - Neste sábado (22), a Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, promoveu um Mutirão da Limpeza no distrito de Praia Seca. A ação contou com aproximadamente 40 trabalhadores e teve como foco a remoção de lixo verde – resíduos originados de podas e remoção de vegetação, como galhos, troncos, folhagens e capim.

Ao todo, a operação contabilizou a remoção de mais de 28 caminhões de resíduos, garantindo um ambiente mais limpo e organizado para os moradores do quarto distrito. As equipes de limpeza atuaram em locais estratégicos, incluindo a Praia das Crianças, a Avenida Praia dos Nobres, além das 25 ruas que dão acesso à Lagoa de Araruama.

O subprefeito de Praia Seca, Helenio Felizardo, e o secretário municipal de Serviços Públicos, Nelson Luiz Siqueira Barbosa, acompanharam de perto os trabalhos, reforçando o comprometimento da administração municipal em atender as demandas de todos os distritos do município.

“Atendendo à solicitação da prefeita Daniela Soares e do subprefeito Helenio Felizardo, estamos aqui hoje promovendo esse Mutirão da Limpeza. Estamos empenhados em executar um excelente trabalho para melhorar a qualidade de vida da população de Praia Seca”, destacou o secretário Nelson Luiz Siqueira Barbosa.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos foi criada na atual gestão com o objetivo de aprimorar as ações voltadas à manutenção urbana. Sob o comando do vereador licenciado Nelsinho do Som, a pasta atua em frentes como a limpeza pública, drenagem, reparos em vias e manutenção de espaços urbanos, garantindo mais eficiência e organização para o município.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Araruama reafirma seu compromisso com a zeladoria do município, promovendo serviços essenciais para proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar à população.